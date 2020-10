"The Walking Dead", saison 10, épisode 16 : qui est l'allié masqué de Maggie ?

publié le 06/10/2020 à 08:11

La saison 10 de The Walking Dead s'est achevée le 5 octobre 2020, avec un épisode 16 barbouillé de sang et de larmes. C'est aussi l'épisode qui a permis le retour de Maggie Smith qui avait pris la poudre d'escampette dans la saison 9.

Maggie n'est,d'ailleurs, pas revenue seule, puisqu'un personnage masqué la suit comme son ombre et tranche tous les zombies qui peuvent la menacer. Mais qui est-il ou elle ? Attention, la suite contient des spoilers.

Au départ, certains et certaines fans pensaient que Maggie se cachait sous ce masque d'acier qui peut rappeler celui du tueur Jason Voorhees ou celui du Docteur Fatalis de Marvel. "N'aie pas peur, il est avec moi", explique Maggie à Gabriel qui vient d'être sauvé d'une mort certaine dans l'épisode 16. Ok, mais quelles sont les autres informations ? Pour le moment, on ne peut que déduire qu'il vient de la même communauté que Maggie, celle près d'un port où l'avait envoyé Georgie.

Un ami de longue date de Maggie

Dans un entretien pour le média américain CinemaBlend, Lauren Cohan, l’interprète de Maggie, donne quelques indices. "Il est autant loyal envers Maggie, que Maggie l'est envers lui, ils ont vécu des situations plutôt difficiles et ils se sont soutenus mutuellement, tout comme avec d'autres amis que nous allons rencontrer". Hum hum, ne pas trop en dire, tout en annonçant de nouveaux personnages pour la future saison ! L'actrice a aussi précisé qu'il n'y a pas de "relation amoureuse" entre Maggie et son nouveau compagnon masqué.

Sur le forum de fans Reddit consacré à The Walking Dead, plusieurs internautes pensent que sous le masque se cache Mercer, un haut gradé de l'armée du Commonwealth et ancien Marine. Il est aussi le garde du corps de Pamela Milton et son fils Sebastian, la cheffe du Commonwealth qui serait incarnée dans la série par l'énigmatique Georgie. Or, comme Maggie a été envoyée dans une autre communauté par Georgie, elle aurait pu y rencontrer Mercer et devenir son alliée.

Dans les comics, Mercer est le petit ami de Princesse Crédit : Skybound/Image Comics

À noter aussi que Mercer est le petit ami de Juanita Sanchez aka Princesse. Elle a rejoint la série dans l'épisode 14 de la saison 10. Introduire Mercer dans la série permettrait donc à nos deux tourtereaux de se rencontrer et d'apporter un peu d'amour au pays des zombies. À moins que ce personnage masqué soit un personnage créé spécialement pour la série et dans ce cas, il faudra attendre au moins un an avant de découvrir sa véritable identité.