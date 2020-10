"The Walking Dead", saison 10, épisode 16 : du sang, des larmes et des surprises

Lydia et Carol dans le final de la saison 10 de "The Walking Dead"

publié le 05/10/2020 à 11:47

"Le lundi, c'est zombies !" Et oui après six mois d'attente, le final tant attendu de la saison 10 de The Walking Dead est enfin disponible. Intitulé A Certain Doom (Un certain destin), il ne ménage pas le public avec beaucoup scènes gores, quelques surprises et des scènes tire-larmes. Attention, la suite contient des spoilers.

Ce final de saison 10 est-il satisfaisant ? C'est LA question que les fans ont pu se poser après avoir patienté pour le découvrir. Coronavirus et confinement obligent, la diffusion de l'épisode 16 a été retardée, mais l'attente, pour certains et certaines en valait la peine. En effet, la showrunner Angela Kang permet au cycle des Chuchoteurs d'enfin se terminer, tout en ajoutant ça et là de nouvelles pistes pour la prochaine saison.

Dans A Certain Doom, tout porte à croire que nos Communautés vont servir de pique-nique à la horde de Beta qui encercle la Tour. C'est sans compter sur les super-cerveaux de nos héros et héroïnes qui élaborent un plan : éloigner la horde le plus vite possible grâce à la musique de Luke. Mais pour réussir à se transformer en joueur de flûte d'Hamelin, il faut traverser les corps décharnés et assoiffés de sang frais. Plus loin du massacre attendu, Eugne, Yumiko, Princesse et Ezekiel pédalent pour retrouver Stéphanie.

La Tour de l'Horreur

Beta prêt à l'assaut de la Tour Crédit : Jackson Lee Davis/AMC

C'est le fil rouge de ce final : évacuer la Tour le plus vite possible, alors que des milliers de zombies menés par Beta s'apprêtent à l'attaquer. Gabriel tire son épingle de jeu et devient le leader qu'ont été Rick et Michonne. Face à la situation de plus en plus stressante, rythmée par une musique qui l'est tout autant, nos groupes s'organisent pour sauver tout le monde.

Il faut traverser la horde pour parvenir à brancher les câbles de l'ampli sur la carriole pour guider les zombies loin de la Tour. S'ensuivent de longues séquences où le souffle pourra vous manquer. Magna, Jerry, Kelly, Daryl, Carol et Béatrice, une nouvelle venue qui ne fera pas long feu, enduisent leurs vêtements de sang et boyaux séchés de morts-vivants pour traverser cet enfer en toute sécurité. La caméra est au plus près des visages de nos protagonistes, pétrifiés et dont la respiration saccadée s'entend. Magna est à la limite de tomber dans les pommes, tant cette épreuve lui rappelle celle qu'elle a vécue en sortant de la grotte. Avec Connie, elles avaient dû se filer entre les morts-vivants pour s'échapper des gravats.

Dans la Tour, l'ambiance n'est pas non plus au beau fixe. Negan et Lydia sont toujours considérés comme des paris par les autres communautés, malgré tout ce qu'ils ont accompli pour les sauver. Negan propose alors à la jeune femme de s'échapper, tandis qu'elle lui conseille de devenir un héros. Notre ancien chef des Sauveurs réussit magistralement cette prestation (comme nous le verrons plus tard) et Lydia, une fois de plus, montre son courage.

Le retour de Maggie

Ce n'était pas vraiment une surprise, puisqu'on découvrait l'ancienne cheffe de la Colline dans le teaser de cet épisode 16. Mais, cela n'empêche pas d'être ravi de retrouver notre héroïne, qui sauve in extremis Gabriel, Aaron et Alden d'une mort certaine. Pour son retour, Maggie est accompagnée d'un mystérieux garde du corps masqué tel Jason Voorhees, armé jusqu'aux dents. Qui est-il ou elle et d'où vient-il ou elle ? Il faudra attendre la saison 11 pour le découvrir.

Maggie dans les premières minutes du final de la saison 10 Crédit : capture d'écran YouTube

La tension augmente d'un cran dans ce final lorsque Beta se rend compte que ses ennemis ont réussi à infiltrer la horde. Faisant son possible pour les détruire, il parvient avec ses Chuchoteurs à détruire la carriole musicale et donc à menacer à nouveau femmes, enfants et blessés coincés dans la Tour. C'est sans compter sur l'arrivée de Negan, portant son ancien masque des Chuchoteurs et son célèbre blouson en cuir. Notre anti-héros devient un héros en sauvant Daryl attaqué par Beta et en assassinant le colosse.



Les Chuchoteurs n'ont plus d'Alpha et le reste de la horde se jette du haut d'une falaise commandée par Lydia. L'adolescente était prête à se suicider pour sauver celles et ceux qui finalement ne l'ont jamais accepté. Carol, toujours rongée par la culpabilité d'avoir libéré la Colline et fait assassiner Alpha. Elle décide donc de prendre la place de Lydia pour le grand saut. On croit vraiment que notre héroïne va y passer, mais elle est sauvée par Lydia. Ce qui vous donne une belle scène tire-larmes où nos deux survivantes s'enlacent tendrement.

Tout est bien qui finit bien ou presque

Ce final est donc loin de la bataille "à la Game of Thrones" annoncée par Norman Reedus. Les Communautés auront subi peu de pertes et Beta est éliminé sans avoir eu le temps de blesser grièvement Daryl ou Negan. Il se pourrait d'ailleurs que ces deux anciens ennemis parviennent à former une alliance pour la suite de la série. Carol est finalement pardonnée par son meilleur ami, qui lui propose de s'enfuir au Nouveau-Mexique. Mais, notre guerrière préfère répondre : "Peut-être un jour. On a encore à faire ici". Carol is back et ça fait du bien !



Connie est aussi en vie et sauvée par Virgil, qui a donc réussi à quitter son île. C'est lui qui devrait donner des nouvelles de Michonne à ses proches puisqu'il est le dernier à l'avoir vue en vie.





Dans les dernières minutes, on retrouve Eugene, Yumiko, Princesse et Ezekiel. Le rendez-vous manqué avec Stéphanie était en réalité (mais on s'en doutait) un piège. Notre quatuor se retrouve encerclé par des sortes de Stormtrooper, qui ne peuvent être que des soldats du Commonwealth, cette communauté ultra-équipée attendue depuis des saisons par les fans des comics. Reste à savoir ce que l'avenir réserve à nos héros et héroïnes avec cette nouvelle menace...