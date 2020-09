"The Mandalorian", saison 2 : Disney+ annonce la date officielle de la suite

publié le 03/09/2020 à 13:55

Voilà une nouvelle qui vient nous réchauffer le cœur et améliorer considérablement le bilan cataclysmique de cette année 2020. The Mandalorian, la série spin-off de Star Wars et le produit-phare de la plateforme Disney+, sera officiellement de retour en octobre sur tous nos écrans.

La nouvelle a été annoncée sur le compte Twitter officiel de la série. "Les nouveaux épisodes seront diffusés à partir du 30 octobre sur Disney+", est-il écrit. Malheureusement pour les fans, cette annonce n'a pas été accompagnée de nouveaux visuels ou d'une bande-annonce explosive qui pourrait nous donner quelques indications précieuses sur les aventures qui attendent Baby Yoda et notre mercenaire de l'espace préféré.

En attendant octobre et d’éventuelles nouvelles théories d'ici-là, nous ne pouvons que vous conseiller de vous plonger dans l'histoire du "sabre noir" qui a marqué les spectateurs de la saison 1 et les autres indices saupoudrés ici et là depuis ces derniers mois.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx — The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020