"Star Wars" : une information importante sur la série sur Kenobi révélée ?

publié le 30/07/2020 à 16:52

La série sur Obi-Wan Kenobi est très attendue par les fans. Annoncée officiellement en août dernier après des années de rumeurs, elle sera diffusée, pour le moment à une date inconnue, sur la plate-forme Disney+.

Alors que le coronavirus bloque encore les tournages des films et séries, le blog The Illuminerdi révèle que le casting s'intensifie pour la série Obi-Wan. Et cette information, à prendre avec des pincettes, en dit beaucoup sur le scénario, encore tenu secret, de la série. En effet, selon le blog, la production rechercherait "deux enfants : une fille et un garçon entre 8 et 11 ans" pour "des rôles principaux".

Il n'en faut pas plus pour en déduire que ce duo pourrait très bien incarner les jeunes Leia et Luke Skywalker. Les âges recherchés par la production collent avec la chronologie de la série Obi-Wan qui se déroulera 8 ans après La Revanche des Sith, soit 8 ans après la mort de Padmée et la naissance des jumeaux. On en saurait donc plus sur leur enfance à Alderaan et Tatooine.