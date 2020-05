"Star Wars - L'Empire contre-attaque" : (re)découvrez 3 anecdotes sur le film

publié le 21/05/2020 à 13:15

Ce film est considéré comme le meilleur épisode de la saga Star Wars. L'Empire contre-attaque a 40 ans ce jeudi 21 mai. Un anniversaire que fêteront les fans confinés pour la plupart, mais qui permet de s'évader du coronavirus dans la galaxie lointaine.

C'est le 21 mai 1980 que sort L'Empire contre-attaque dans une centaine de cinémas américains. En France, il faudra patienter jusqu'au 31 août de la même année pour découvrir la suite des aventures de Luke Skywalker (Mark Hamill), Leia Organa (Carrie Fisher) et Han Solo (Harrison Ford) contre Dark Vador(David Prowse), plus déterminé que jamais à écraser l'Alliance rebelle et mettre la main sur le pilote Skywalker.

C'est l'un des épisodes les plus cultes de la saga Star Wars avec la célèbre réplique "Non, je suis ton père" de Dark Vador à Luke Skywalker, la première apparition de Yoda, sans oublier l'échange amoureux entre Leia et Han, juste avant qu'il ne soit congelé à la carbonite. Pour les 40 ans de l'épisode 5, nous nous invitons à le (re)voir en famille, mais aussi à (re)découvrir 3 anecdotes sur le film.

> Star Wars épisode V L'Empire contre attaque bande annonce vf

1. George Lucas a changé la fin après les premières projections

C'est ce que révèle le site officiel de Star Wars, quelques heures avant l'anniversaire de L'Empire contre-attaque. Alors que le film est sorti dans une centaine de salles américaines, George Lucas décide de changer la fin pour la rendre plus compréhensible.

Tom Smith, le directeur général d’Industrial Light & Magic, reçoit un appel de George Lucas, le 21 mai 1980 : "Je n'ai pas envie de te dire cela, mais nous avons besoin de plus de plans de L'Empire contre-attaque (...) Il n'est pas sorti dans tous les cinémas", lui indique le père fondateur de la saga. Panique à bord ! Selon George Lucas, la fin de l'épisode 5 n'est pas "très claire", à cause des deux plans finaux. D'un côté Luke et Leia main dans la main, et de l'autre Lando et Chewbacca à bord du Faucon Millenium partant sauver Han Solo. Pour George Lucas, les spectateurs pouvaient ne pas comprendre que les deux groupes se trouvaient à deux endroits différents.

C-3PO, R2-D2, Luke et Leia à la fin de l'épisode 5 Crédit : capture d'écran YouTube

Son souhait sera réalisé grâce à des maquettes, la musique est rallongée et des dialogues enregistrés. Tout cela sans les participations du casting. 3 nouveaux plans sont ainsi tournés (ceux que vous connaissez) : dans le premier on aperçoit la flotte rebelle, puis Lando et Chewie à bord du Faucon, puis Luke et Leia main dans la main à bord de la navette médicale de la flotte rebelle.

2. Le secret de la réplique "Non, je suis ton père"

C'est sans aucun doute LA réplique la plus célèbre de toute la saga Star Wars et le cliffhanger le plus connu de la pop culture. Alors qu'il pense combattre l'homme qui a tué son père, Luke Skywalker, grièvement blessé, apprend en réalité que son pire ennemi est son géniteur.

Pour préserver le secret et éviter ainsi de ruiner le plaisir de milliers de fans, Mark Hamill raconte les coulisses de tournage de cette scène culte, en 2017 au site Star Wars. "Avant de tourner la scène, ils m'ont mis à l'écart et et [Irvin] Kershner, le réalisateur, m’a dit : 'Écoute, je vais te dire quelque chose. George le sait, je le sais, et quand je te le dirai, tu seras la troisième personne au courant. Donc, si ça fuit, on saura que c’est toi'. Quand il m’a dit ce que c’était, j’ai dit : 'Vous vous moquez de moi !", explique l'acteur.

> Je suis ton père Dark Vador

3. Maître Yoda voulait former Leia

Dans le recueil Star Wars : From a Certain Point of View (sorti le 2 octobre 2017) qui regroupe plusieurs histoires liées à La Guerre des Étoiles, on trouve une nouvelle consacrée à Yoda. Intitulée There is Antoher ("Il y en un autre"), elle se déroule juste avant la rencontre du Maître Jedi avec Luke Skywalker sur Dagobah.



On se souvient que dans le film L'Empire contre-attaque, Yoda n'est pas prompt à entraîner Luke. Il l'emmène d'abord dans sa hutte pour lui préparer un repas, sans lui révéler sa véritable identité. Luke perd alors patience, et échoue ainsi à son premier test.



Yoda lui explique alors qu'il est le Maître Jedi qu'il recherche, mais qu'il est beaucoup "trop vieux" et possède autant de colère en lui que son père Anakin (devenu Dark Vador), ce qui rend la formation impossible. Yoda voulait surtout entraîner Leia, plus disciplinée et concentrée que son frère, grâce à son rôle de leader dans l'Alliance Rebelle.