publié le 20/09/2017 à 12:23

Le méchant le plus célèbre de la galaxie fera-t-il son retour sur les écrans noirs ? Les rumeurs vont bon train et les espérances des fans de Star Wars sont élevées. Plusieurs sites américains, dont Screen Rant, rapportent que l'armure de Dark Vador, personnage iconique de la saga créée par George Lucas, aurait été aperçue sur le tournage du spin-off consacré à la jeunesse de Han Solo, il y a près de deux semaines.



Il n'en fallait pas plus pour alimenter des théories sur cet éventuel retour : à quelle occasion pourrait bien apparaître le seigneur Sith ? Car Han Solo, protagoniste de ce nouveau long-métrage, n'a supposément jamais rencontré Anakin Skywalker sous son armure noire avant de secourir la princesse Leia sur l'Étoile noire dans Un nouvel espoir. On peut donc imaginer que le personnage fera simplement un caméo. Une telle apparition suggère toutefois que l'Empire sera une nouvelle fois sur la route du contrebandier.



Ces rumeurs sont cependant à prendre avec des pincettes : rien n'a encore été confirmé par Lucasfilm. L'interprète du méchant dans Rogue One, Spencer Wilding, avait en effet fermement démenti toute apparition de sa part dans un nouveau spin-off. Cela n'empêchera pas les fans de d'espérer revoir un jour le sabre laser rouge de Dark Vador s'illuminer dans le noir.