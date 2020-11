Pourquoi le confinement est l'occasion parfaite pour (re)voir "Vampire Diaries"

publié le 07/11/2020 à 20:31

Le succès du premier film Twilight en 2008, a donné un nouveau regain d'intérêt du public pour les vampires. Loin d'être des créatures assoiffées de sang dormant dans des cercueils, les vampires vivent parmi nous, tomber amoureux des mortels et peuvent être, pour certains, végétariens. C'est dans cette veine "vampirique" que la série Vampire Diaries voit le jour en 2009.

Créée par Julie Plec et Kevin Williamson, Vampire Diaries est librement adaptée de la saga littéraire Journal d'un vampire de L. J. Smith publié de 1991 à 2014. Alors de quoi est-il question ? De vampires, d'adolescents rongés par problèmes relationnels, de vampires amoureux et de ceux qui veulent boire le sang des humains. Une série "teenage" qui a été un véritable phénomène puisqu'elle a ensuite donné lieu à deux spin-offs. Mais nous nous concentrerons ici sur Vampire Diaries avec dans les rôles principaux Nina Dobrev, Paul Wesley et Ian Somerhalder.

Elena (Nina Dobrev) et Jeremy (Steven R. McQueen) Gilbert habitent chez leur tante Jenna Sommers (Sara Canning) dans une imposante demeure, depuis la mort de leurs parents dans un accident de voiture quelques mois plus tôt. Elena essaye d'avoir une vie d'adolescente "normale" à l'aide de son journal intime et de ses deux amies Bonnie Bennett (Kat Graham) et Caroline Forbes (Candice King). La vie d'Elena bascule lorsqu'elle rencontre au lycée les deux frères Stefan (Paul Wesley) et Damon (Ian Somerhalder) Salvatore. Aussi séduisants que mystérieux, les deux frères aux personnalités bien différentes cachent un secret que l'adolescente découvre bien vite : ils sont tous les deux des vampires. S'ouvre alors à elle un monde fascinant et dangereux.

Combien de temps pour regarder l'intégrale de Vampire Diaries ? Avec ses 8 saisons et ses 171 épisodes, Vampire Diaries vous occupera pendant 7 jours et 3 heures pendant votre confinement, comme le rapporte le site Bingeclock. De quoi nourrir votre passion pour la fantasy, les séries adolescentes américaines qui portent aussi des messages sociétaux, et vous permettra de revivre vos années Twilight.



Où regarder Vampire Diaries aujourd'hui ? L'intégralité de Vampire Diaries est disponible sur Amazon Prime Video et Canal Plus.

Pourquoi regarder Vampire Diaries en 2020 ?

Comme la plupart des teen dramas, Vampire Diaries tourne autour d'un triangle amoureux. Une base de synopsis pas franchement originale, mais qui fait toujours son petit effet et parvient à vous captiver. Qui Elena choisira ? Le suspense est présent dans de nombreux épisodes. Mais résumer Vampire Diaries à une histoire d'amour ne serait pas de bon ton. La série aborde des thèmes auxquelles chacun et chacune peuvent s'identifier comme le deuil, le passage à l'âge adulte et les relations familiales conflictuelles. Vampire Diaries est une série qui se "binge" tant le taux de drames, rebondissements est intense. Bien avant Game of Thrones, la série tue ses protagonistes au fil des saisons. Au deuil d'Elena se juxtaposent les combats de Stefan et Damon, pour beaucoup de fans, les frères les plus connus du petit écran, mais aussi les flashbacks où l'on voit les vampires essayer de survivre dans la société. Vous allez pleurer et rire, et ça, tout le monde en a besoin.

SPOILERS - Une scène culte pour vous donner envie de replonger :

Dans la saison 4 à l'épisode 21, Elena n'est plus que l'ombre d'elle-même. Après la mort de son petit frère et les précédents drames, elle n'a plus d'émotions, elle a perdu son humanité grâce à Damon qui l'a transformé. Ses amis, aidés des vampires, élaborent un stratagème violent pour la sortir de sa torpeur. Damon fait alors semblant de tuer Matt, le meilleur ami d'Elena. Devant la violence de la scène et le choc ressenti, Elena est submergée par ses émotions et revient ainsi, d'une certaine manière à la vie. Sortez les mouchoirs !