"Avatar 2" : Kate Winslet bat le record de Tom Cruise en apnée

publié le 04/11/2020 à 20:46

C'est une photo d'Avatar 2 qui avait créé un petit phénomène sur les réseaux sociaux. elle a été publiée par le producteur Jon Landau, le 26 octobre dernier. Kate Winslet sous l'eau en plein tournage du film tant attendu, retenant sa respiration et vêtue d'une combinaison blanche. Le tout en faisant des sortes de vagues avec drap qu'elle portait dans ses mains.

Et bien sachez qu'en réalisant cette performance, Kate Winslet a battu un record. Celui de retenir sa respiration sous l'eau pendant 7 minutes et 14 secondes, battant ainsi le précédent record détenu par Tom Cruise réalisé sur le tournage de Mission Impossible 5 (2015), pendant une cascade sous-marine comme le rapporte le média américain Cnet.

Lors d'un entretien en 2018, pour le média américain The Hollywood Reporter, Kate Winslet avait expliqué à propos de son rôle dans Avatar 2 : "J’ai dû apprendre à plonger pour jouer ce rôle dans Avatar, et c’était tout simplement incroyable. Ma plus longue apnée a été de sept minutes et 14 secondes". L'actrice de Titanic n'avait pas pu en dire plus sur son rôle si ce n'est : "J'incarne une personne de l'eau".

Coronavirus oblige,la date de sortie d'Avatar 2 n'est pas encore gravée dans le marbre. Mais comme le rappelle Cnet, Sam Worthington reprendra son rôle de Jack Sully, Zoe Saldana celui de Neytiri, et Sigourney Weaver de la docteure Grace Augustine.