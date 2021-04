"Game of Thrones" : qu'est devenue Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ?

Emilia Clarke et Henry Golding dans "Last Christmas" (2019)

publié le 17/04/2021 à 10:00

Game of Thrones fête ses 10 ans le 17 avril 2021. Une décennie que les fans ont découvert le premier épisode de la saison 1 et entré dans le royaume de Westeros créé par l'auteur George R.R. Martin. 10 ans et 8 saisons plus tard, GoT est sans aucun doute LA série phénomène, celle qui a changé l'univers des séries dans le monde, fondé une communauté et révélé des acteurs et des actrices.

Emilia Clarke, l'actrice britannique de 34 ans, est l'une des stars de Game of Thrones. Elle démarre l'aventure à 25 ans en incarnant Daenerys Targaryen, héritière de la famille dont l'emblème est un dragon. Forcée à l'exil avec son frère aîné, Viserys (Harry Lloyd) à l'autre bout du royaume, Daenerys est obligée d'épouser Khal Drogo (Jason Momoa), chef des Dothariki, et violée. La jeune femme est l'une des héroïnes fortes de la série, qui entame un chemin vers la victoire, la renaissance et le pouvoir.

Après et entre Game of Thrones, Emilia Clarke a tenté l'aventure au cinéma, dans des comédies romantiques avec Avant toi avec Sam Claflin (Hunger Games) en 2016 et Last Christmas au côté d'Henry Golding (Crazy Rich Asians) en 2019. En 2015, Emilia Clarke a aussi rejoint la franchise Terminator en incarnant Sarah Connor. L'actrice est aussi au casting de Solo : A Star Wars Story en 2018, deuxième spin-off de la galaxie Star Wars où elle incarne Qi'Ra, l'amie d'enfance du jeune Han Solo (Alden Ehrenreich).