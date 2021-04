"Game of Thrones" : qu'est devenu Richard Madden (Robb Stark) ?

Universal Pictures and Storyteller Distribution Co.,

C'est un anniversaire que les fans ne sont pas prêts d'oublier. Game of Thrones souffle sa 10e bougie le 17 avril 2011. La série phénomène de HBO et adaptée des œuvres de George R.R. Martin a marqué des millions de fans dans le monde et tout l'univers des séries. Westeros, "Dracarys !", Targaryen et Stark sont autant de termes, noms et répliques entrés dans le lexique du petit écran et cela pour des années encore.

En 2011, lorsque le public découvre le premier épisode Game of Thrones, il fait aussi la connaissance avec toute une génération d'acteurs et d'actrices qui grandiront au cours des 8 saisons. À l'époque, Richard Madden a 25 ans et quelques petits rôles dans son CV. Il crève l'écran en incarnant Robb Stark, l'aîné de la famille Stark, celui qui devient le premier Roi du Nord après la mort de son père Ned (Sean Bean) et qui précipite la mort de sa famille en décidant de s'unir avec Talisa Maegyr (Oona Chaplin).

Plus tard, il s'illustre au cinéma toujours dans un rôle "royal" en incarnant le Prince dans la version en live-action de Cendrillon avec Lily James. Toujours côté cinéma, il s'illustre en 2019 dans Rocketman, biopic sur la jeunesse d'Elton John (Taron Egerton) et dans 1917 de Sam Mendes, Golden Globes du Meilleur film dramatique et Meilleur réalisateur. Richard Madden poursuit aussi sa carrière dans les séries Les Médicis : Maîtres de Florence en 2016 et cartonne en 2018 dans Bodyguard, rôle pour lequel il obtient le Golden Globe du Meilleur acteur dans une série dramatique.