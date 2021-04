"Game of Thrones" : les 10 questions restées sans réponses à la fin de la série

Daenerys Targaryen et son dragon dasn "Game of Thrones"

publié le 18/04/2021 à 07:30

Le 17 avril 2011, le public découvrait le premier épisode de Game of Thrones. Première série aussi phénoménale, produite et diffusée par HBO, adaptée des romans de George R.R. Martin. 10 ans et 8 saisons plus tard, Game of Thrones est entrée dans l'histoire des séries mythiques et est devenue une référence.

En mai 2019, la série s'achève après 8 saisons. Nombreux et nombreuses sont les fans à alors penser que tous les mystères seront éclaircis avec l'épisode 6. Cependant, vu le nombre de personnages, de lieux, de prophéties et d'arcs narratifs de nombreuses questions demeurent.

Beaucoup trouveront leurs réponses dans les deux derniers romans de G. R. R. Martin qui ne manqueront pas d'être beaucoup moins expéditifs que les saisons 7 et 8. Et puis, il y a les questions qui resteront ouvertes et sans réponses à tout jamais. De quoi provoquer des débats entre fans pendant des décennies. Attention, la suite de cet article va contenir des spoilers sur la conclusion de Game of Thrones.

Le Trône de Fer n'est plus. Désormais, il n'y a plus "Sept Royaumes" mais six. Bran le Brisé est le nouveau roi, sa sœur Sansa règne sur le Nord, Jon a été exilé dans le "vrai Nord", le cadavre de Daenerys a été emporté par le dernier dragon connu... Il s'est passé énormément de choses. Mais de nombreuses portes restent grandes ouvertes ou ont été oubliées par les scénaristes.

1. Qui est le Roi de la Nuit ?

Il est mort. Tué d'un coup de dague en verre-dragon par Arya Stark. Il a explosé en un milliard de particules de glace avec le reste de son armée. Mais le plus grand nécromancien de l'histoire de G.R.R. Martin reste nimbé de mystère. Le Roi de la Nuit n'a pas de nom, seulement un titre. Il ne parle pas, même pas à ses lieutenants. Il est donc difficile de connaître ses intentions ou les raisons profondes derrière ses actions néfastes.

La série a eu l'avantage de montrer la scène de la création des Marcheurs blancs (et donc probablement du Roi de la Nuit) par les Enfants de la Forêt. Beaucoup imaginent qu'il est un membre de la famille Stark. Mais il faudra attendre les livres pour avoir d'autres informations.

Pour le reste, nous pouvons nous en tenir à ce que l'actrice Carice van Houten (Mélisandre) nous disait en interview : "Les Marcheurs blancs ne sont qu'une métaphore de la mort. Une mort à laquelle nul ne peut échapper, que vous soyez un roi ou un paysan, jeune ou vieux. Peu importe. C'est ce que l'on doit gérer. Se battre pour le pouvoir ça n'a pas de sens, parce qu'il y a un autre ennemi. Je peux me tromper mais c'est ma théorie sur la série".

2. Qui est vraiment Jaqen H'ghar ?

Depuis le départ d'Arya de Braavos, le mystérieux assassin Jaqen H'Ghar n'est jamais réapparu dans la série. Arya ne recroise jamais celui qui lui a appris à se battre et à changer de visages pour tromper ses ennemis. Calme, courtois, intrigant... Beaucoup de fans espéraient revoir cet homme à un moment lors de la saison finale. Il a été le guide d'Arya et il aurait permis, grâce à sa capacité à se transformer, quelques rebondissements bienvenus.



On ne sait rien du passé mystérieux de cet homme. Jaqen H'Ghar est probablement le véritable nom de l'assassin. Ce dernier est en effet nommé par Arya comme le dernier des trois hommes qu'elle veut voir Jaqen tuer. Jaqen ne voulant pas se suicider, il insiste lourdement pour qu'Arya le "dé-nomme". Pour son vrai visage, ses motivations et le reste de son histoire... C'est le flou total.

3. Qu'y a-t-il à l'Ouest de Westeros ?

Il est fort probable que tout le monde (sauf un ou deux Mestres de la Citadelle en charge des recherches astronomiques) pense que la Terre est plate. Il y a Westeros à l'Ouest et Essos à l'Est et voilà où s'arrêtent les pensées géographiques des personnages.



Arya Stark, en grande aventurière, explique qu'elle veut découvrir ce qu'il y a à l'ouest de Westeros. Son périple lui fera découvrir deux choses très importantes : un nouveau continent ou que la planète est ronde. Arya pourrait devenir la Christophe Colomb de Westeros ou alors elle pourrait se retrouver dans les Contrées de l'Ombre à l'Extrême-Orient.



Ce sont dans ces terres (qui empruntent souvent au folklore asiatique) que l'on trouve la ville d'origine de Mélisandre : Asshaï-les-Ombres. Une terre de magie où toutes les techniques les plus occultes peuvent être librement pratiquées. Le terrain parfait pour une suite ? Stephen King voudrait bien voir ça.

4. Où est Drogon ?

Westeros a perdu ses codes nucléaires. Avec la disparition du dernier dragon connu de la planète, la possibilité d'une catastrophe plane toujours au-dessus de la tête de nos héros. Lors de l'épisode final, Drogon emporte le corps de Daenerys en s'envolant depuis Port-Réal.

Où est-il parti ? Nul ne sait. Cependant, il s'agit de la seule question qui préoccupe réellement le nouveau roi des Six Royaumes. Malgré ses pouvoirs de Corneille à Trois Yeux, Bran le Brisé n'a pas pu localiser la créature. Outre la dangerosité du reptile géant, le dragon peut être convoité par des guerriers ou des mages. Rappelez-vous, à Qarth, les sorciers de la Maison des Nonmourants veulent profiter de la proximité avec les trois jeunes dragons de Daenerys pour renforcer leur magie.

5. Que va-t-il se passer pour les Cités d'Essos ?

Les peuples d'Essos viennent de perdre leur reine avec la mort de Daenerys. Bien entendu, ce n'était pas la Mère des Dragons qui gérait les affaires courantes. Elle avait notamment laissé la cité de Meereen à Daario Naharis.

Une façon de se débarrasser d'un amant trop collant et de continuer tranquillement sa conquête. Les Dothraki pourraient revenir sur leurs terres même si le dernier plan de Port-Réal montre que certains d'entre eux sont installés dans la capitale. Les Immaculés, menés par Ver Gris (ou Torgo Nudho), repartent vers l'est et l'île de Naath. Une île paisible où est née Missandei.



La mort de Daenerys pourrait bien relancer une période de guerre et d'instabilité dans la région. Les nobles et les esclavagistes essayeront sans doute de rétablir leur ancien régime.

6. À qui appartient la voix qu'entend Varys dans le feu ?

Dans la saison 7, Mélisandre confronte Varys à son passé. Mutilé par un sorcier, le jeune homme est transformé en eunuque, ses parties génitales jetées dans les flammes. Lorsque Mélisandre lui rappelle ce traumatisme, elle lui parle aussi de la voix qu'il a entendue depuis le brasier. "Dois-je te rappeler ce que la voix t'a dit ? Dois-je te dire le nom de la personne que tu as entendue ?", lui demande Mélisandre face à un Varys muet. Auparavant, il avait raconté à Tyrion qu'il avait de nouveau rêvé de cette voix, sans en préciser l'identité. S'agissait-il de R'hllor ? Varys avait-il été choisi pour accomplir une tâche du Lord of the Light ? Nul ne connaîtra la réponse.

7. Qu'est-il advenu de la famille Reed ?

Vous vous souvenez des Reed ? Il s'agit des plus proches amis de la famille Stark. Dans les romans, il y a une vraie histoire autour de Howland Reed, l'un des plus proches amis de Ned Stark. Dans la série, l'homme n'est montré qu'une seule fois, lors d'un flash-back de Bran devant la Tour de la Joie. C'est là que Jon Snow naît et que le mystère de son ascendance est révélé.

Les deux autres personnages de la famille Reed que l'on rencontre sont Jojen et Meera. Ce sont les deux adolescents qui accompagnent Bran au-delà du Mur pour devenir la Corneille à Trois Yeux. Jojen meurt tué par un mort-vivant.



Meera survit et elle permet à Bran de s'enfuir. Lorsqu'elle se rend compte que Bran a changé et qu'il est désormais "bien plus que Brandon Stark", elle l'abandonne pour retrouver sa famille. Jamais Meera ne réapparaît dans la série. Ni lors de la bataille de Winterfell, ni lors de celle de Port-Réal. Elle aurait pu devenir l'une de ses conseillères maintenant qu'il est roi mais il n'en est rien.



Le lien de cette famille avec les pouvoirs des vervoyants ou l'Île des Visages (que Howland visite un hiver durant dans sa jeunesse) aurait pu aisément être une histoire fascinante à raconter pour amplifier l'arc narratif de Bran et mieux comprendre certains aspects occultes des Enfants de la Forêt. Mais G.R.R. Martin semble bien vouloir conserver ses secrets, surtout s'ils ont un rapport avec le peu de magie qui existe dans son monde.

8. Existe-t-il encore un danger au nord du Mur ?

C'est la petite blague de Jon Snow qui résonne lorsque sa sentence ultime tombe : "Je dois rejoindre la Garde de Nuit ? Je ne savais pas qu'il y avait encore une Garde de nuit..." Il est vrai que cet ordre d'exilés doit, d'après la légende, protéger les vivants des dangers au-delà du Mur. La gigantesque muraille de glace est désormais ouverte par l'action du roi de la Nuit et son dragon-zombie. Il semble donc ridicule de défendre un lieu comme Châteaunoir d'un éventuel envahisseur.

> Game of thrones 4x04 - Final Scene HD, What white walkers do with the babies finally revealed!

De plus, il est sous-entendu qu'avec la mort du Roi de la Nuit, la totalité des Marcheurs Blancs a été annihilée. Un effet domino en somme. Il n'y a donc pas de danger au nord du Mur. Mais G.R.R. Martin aime l'idée de cycle. Après l'été vient l'hiver et ainsi de suite. Pourrait-il y avoir d'autres périls dans le Grand Nord ?



Le Roi de la Nuit était-il le seul de son espèce ? Qu'est-il advenu de sa grande cité de glace que l'on voit brièvement lors qu'il change un bébé en Marcheur. D'ailleurs, où est cet enfant ? Et pourrait-il être le prochain Roi de la Nuit ? Seuls Jon, Tormund et les autres Sauvageons pourront le découvrir s'ils tentent une lointaine expédition. Nous, les fans, n'aurons que notre imagination pour le savoir.

9. Quid de la prophétie d'Azor Ahai ?

"Quand saignera l'étoile rouge et que les ténèbres se regrouperont, Azor Ahai renaîtra parmi le sel et la fumée pour réveiller les dragons de pierre." C'est par ces paroles mystérieuses que se conclut la prophétie du Prince Promis. Un présage qui a fait couler beaucoup d'encre parmi les fans de Game of Thrones, et pour cause : ce fameux héros pourrait être celui qui réussira à vaincre les Marcheurs Blancs.



Tout au long de Game of Thrones, cette fameuse prédiction a été rappelée plusieurs fois au spectateur. Les théories sur ce fameux Prince Promis sont donc allées bon train pendant plusieurs saisons. Certains pensaient que le Prince Promis était Jon Snow, prétendant évident puisqu'il a ressuscité grâce au feu dans la saison 6, d'autres Daenerys par son héritage et ses liens avec les dragons. Finalement, on ne saura jamais si la prophétie a pu se réaliser ou si Arya en devient l'héroïne puisqu'elle a tué le Roi de la Nuit et mis fin ainsi au règne des Marcheurs Blancs.

10. Varys a-t-il réussi à dévoiler les origines de Jon Snow ?

Juste avant d'être exécuté pour trahison par Daenerys, Varys rédige des lettres révélant les véritables origines de Jon Snow. Fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen, il est ainsi un héritier du Trône de Fer. On voit Varys brûler une lettre où il explique que Jon Snow est un Targaryen, mais a-t-il pu en envoyer d'autres avant son arrestation ? Et si c'est le cas, le Royaume connaît-il les vraies origines de Jon Snow, "le bâtard" de Ned Stark, exilé au delà du Mur ?