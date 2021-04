Ned "He won't be a boy forever. And, winter is coming."

publié le 20/04/2021 à 09:15

Game of Thrones est bien plus qu'une série. Ce sont des personnages que les fans ont côtoyés pendant 8 saisons, des lieux ravagés par la guerre, la magie, le feu des dragons, des familles unies, divisées, déchirées, et un générique inoubliable.

Game of Thrones fête ses 10 ans le 17 avril 2011. Une décennie plus tard, la série de HBO est toujours la reine du petit écran, multirécompensée et qui aura ouvert la voie à d'autres séries de fantasy. Imitée, mais jamais égalée, Game of Thrones a su se démarquer des autres shows grâce à son intrigue, ses personnages, ses rebondissements, mais aussi ses répliques.

Il est ainsi difficile de ne pas penser à "Winter is coming" (L'Hiver approche), réplique emblématique de la famille Stark ou encore à "Valar Morghulis" (Tous les hommes doivent mourir) que Jaqen H'ghar explique à la jeune Arya Stark dans la saison 2 sans oublier le "Dracarys !" de Daenerys Targaryen. Pour les 10 ans de la série, nous avons compilé les meilleures punchlines de ses 8 saisons, pour un moment de nostalgie, qui pourrait vous donner envie de repartir pour Westeros.