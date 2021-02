publié le 03/02/2021 à 12:21

Voici de quoi rabibocher les fans du Joker avec Jared Leto. Son rôle dans Suicide Squad, sorti en 2016, avait été largement critiqué. Mais, le super-méchant de Gotham fera son retour dans la version de Justice League de Zack Snyder.

Le réalisateur a d'ailleurs partagé une première photo, floue, du Joker incarné par Jared Leto. Avec la légende "L'as des Fripons". Un cliché en noir et blanc où la carte du Joker est nette et le personnage en arrière-plan est flou. On remarque que le look du personnage se rapproche plus de celui du Joker de Joaquin Phoenix dans le film de Todd Phillips et de Heath Ledger dans The Dark Knight : Le Chevalier noir de Christopher Nolan. Nous sommes donc bien moins bling-bling du Joker de Suicide Squad.

Zack Snyder semble ainsi annoncer aux fans une version bien plus sombre du Joker que celle du DCEU (L'univers cinématographique de DC Comics). Il faudra encore patienter avant de découvrir une image nette du Joker de Justice League, qui sera diffusée le 18 mars prochain sur la plate-forme HBO Max aux États-Unis.