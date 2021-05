Journée Star Wars : dans quel ordre regarder les films pour la première fois ?

publié le 04/05/2021 à 06:35

Le 4 mai est une journée spéciale pour les fans de Star Wars. C'est le "May The 4th Be With You", instauré d'après un jeu de mots de la célèbre réplique de la saga : "May The Force Be With You" (Que la Force soit avec toi /vous). Et si vous profitiez de cette célébration intergalactique pour démarrer votre aventure dans la galaxie lointaine ?

Avant d'aller plus loin et d'éviter des commentaires peu bienveillants des fans de la saga depuis des années, sachez que cet article s'adresse aux novices. Aux personnes qui ont déjà entendus parler de Star Wars, savent de quoi il est plus ou moins question, mais qui n'ont jamais eu l'envie, ou le temps, de se lancer dans l'aventure.

Star Wars est une saga mythique, probablement l'une de celles qui ont accompagné le plus de générations de spectateurs et de spectatrices depuis ses débuts. Elle démarre en 1977 par Un nouvel espoir réalisé par George Lucas. On y découvre Luke Skywalker (Mark Hamill), Leia Organa (Carrie Fisher), Han Solo (Harrison Ford). Alors, on pourrait penser qu'il s'agit du premier des films qui suivront. Point du tout.

Le changement avec la prélogie

En 1999, Lucasfilm bouleverse tout le monde et la chronologie de la saga en sortant La menace fantôme, l'épisode 1, qui se déroule des années avant les aventures de Luke, Leia et Han. Puis dans les années 2010, une nouvelle trilogie est annoncée, qui mêle les héros du passé, à savoir Luke, Leia et Han, à la relève : Rey (Daisy Ridley), Kylo Ren (Adam Driver), Finn (John Boyega) et Poe (Oscar Isaac). Maintenant que vous avez un peu la toile de fond, dans quel ordre regarder les films (quand on n'y connaît rien) ? Votre rédactrice a choisi l'ordre chronologique.

Dans l'ordre chronologique : épisodes I,II,III,"Solo", "Rogue One", IV, V,VI, VII et VIII

Cela peut paraître logique, mais comme la sortie des films Star Wars n'est pas chronologique, il y a de grandes chances de se perdre. En suivant l'ordre chronologique des épisodes, vous suivrez l'histoire de la famille Skywalker, de ses alliés et de ses ennemis de la République jusqu'à l'avènement puis la chute de L'Empire.

Ainsi, votre marathon Star Wars va débuter avec qu'on appelle la prélogie : La Menace Fantôme (épisode 1), L'Attaque des Clones (épisode 2) et La Revanche des Sith (épisode 3). La Menace Fantôme, centrée entre autres sur l'enfance d'Anakin Skywalker (Jake Llyod) et qui vous explique ce que sont les Jedi et les Sith. Une belle introduction dans l'univers riche imaginé par George Lucas.

Cette première trilogie s'achève avec beaucoup de larmes et de révélations. Vous vous en doutez, c'est dans cet épisode que démarre l'histoire de Dark Vador et s'achève celle d'Anakin Skywalker.

Hayden Christensen incarne Anakin Skywalker dans les épisodes 2 et 3 Crédit : Lucasfilm

Avant de passer à la trilogie originelle, il vous faudra regarder Rogue One, le premier spin-off de la saga intergalactique. C'est un épisode sorti en 2016, centré sur Jyn Erso (Felicity Jones), qui explique comment la Rébellion essaye de vaincre l'Empire (entre autres). Vous pouvez enchaîner avec un autre spin-off : Solo, sur la jeunesse d'Han Solo (Alden Ehrenreich) avant sa rencontre avec Luke Skywalker (Mark Hamill) et Leia Organa (Carrie Fisher).



Enchaînez avec Un nouvel espoir (épisode 4), L'Empire contre-attaque (épisode 5) puis Le retour du Jedi (épisode 6). Des films entrés dans la légende du cinéma et qui possèdent l'une des répliques les plus célèbres de la pop culture : "Non, je suis ton père".



Enfin, il vous faudra regarder les épisodes 7 (Le Réveil de la Force) et Les Derniers Jedi (épisode 8) où les héros du passé s'effacent pour laisser place à la nouvelle génération Star Wars : Rey (Daisy Ridley), Kylo Ren (Adam Driver), Finn (John Boyega) et Poe (Oscar Isaac). Il faudra encore patienter pour que l'épisode 9, L'Ascension de Skywalker, conclusion de la saga Skywalker, soit disponible sur les plates-formes de streaming.

Rey (Daisy Ridley) dans "L'Ascension de Skywalker" Crédit : 2019 Lucasfilm