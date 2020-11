"Star Wars" : vers un retour de Mark Hamill et Harrison Ford ?

publié le 07/11/2020 à 21:40

Lucasfilm semble ne pas vouloir lâcher ses héros emblématiques. Comme le rapporte le média américain We Got This Covered, la société de production essayerait de trouver un moyen pour que Luke Skywalker (Mark Hamill) et Han Solo (Harrison Ford) puissent apparaître dans de prochaines productions de la galaxie lointaine.

L'information est à prendre avec des pincettes, car aucune information officielle n'a été publiée. Selon une source qui s'est confiée à We Got This Covered, "le studio sent qu'il y a encore des choses à exploiter sur ces personnages et ils ont des idées pour les ramener", mais on ignore si Luke et Han pourraient revenir dans les prochains films de la saga intergalactique ou de prochaines séries.

Si certains et certaines pourraient être ravis de retrouver les deux héros de la saga originelle de George Lucas, d'autres pourraient ne pas apprécier cette nouvelle. Il est temps, en effet, que la franchise Star Wars aille de l'avant, comme l'a déjà montré dans L'Ascension de Skywalker (l'épisode 9), qui apporte une conclusion émouvante à la saga démarrée par Un nouvel espoir en 1977. Pour le moment, l'avenir de Star Wars au cinéma, reste encore flou : un film de Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor : Ragnarok), une nouvelle trilogie par Rian Johnson (Les Derniers Jedi) et un film de Kevin Feige, dont on n'a pas de nouvelles.