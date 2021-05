Journée Star Wars : pourquoi les fans fêtent le "May the 4th Be With You" ?

Une session de maquillage Star Wars en 2013 lors du "May The 4th Be With You"

publié le 04/05/2021 à 04:00

Qu'on l'appelle le Star Wars Day, Journée Star Wars ou le May the 4th Be With You, le 4 mai a une symbolique particulière pour les fans de Star Wars. C'est l'un des évènements incontournables de la saga, pour le public de toutes les générations.

Le May the 4th Be With You a été mis en place en référence à la célèbre réplique "May the Force Be With You" ("Que La Force soit avec toi/vous"), qui se prononce presque comme la date du 4 mai dans la langue de Shakespeare : "May the fourth". Le jeu de mots a été utilisé pour la première fois dans le journal anglais The London Evening News le 4 mai 1979, pour souhaiter un bon début de mandat à Margaret Thatcher, alors tout juste élue à la tête du pays : "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations", "Que la Force soit avec vous Maggie, Félicitations".

En 2008, une page Facebook non-officielle de fans Star Wars est créé en hommage au 4 mai, intitulée le "Luke Skywalker Day". Et ce n'est que depuis 2013 que Lucasfilm a ajouté le May the Fourth Be With You à son calendrier officiel de célébrations intergalactiques. Pour 2021, il sera fêté, entre autres, avec la diffusion du premier épisode de The Bad Batch, la nouvelle série animée de la saga sur Disney+.

Généralement, les fans Star Wars célèbrent sur les réseaux sociaux ce jour de particulier avec les #MayThe4thBeWithYou et #StarWarsDay. Et depuis le décès brutal de Carrie Fisher en décembre 2016, les fans rendent aussi hommage à l'actrice chaque 4 mai.

> May the Force be with you

Le Star Wars Day est un événement mondial

Depuis plusieurs années, partout dans le monde, des millions de fans de la saga se lancent ainsi dans des séances de visionnage intensif des films de la saga, des combats au sabre laser et bien souvent des défilés costumés. En 2014, le Colisée de Rome s’était par exemple rempli de personnages déguisés et acclamés par une foule ravie. La princesse Leia, des Stormtroopers ou encore le diabolique Palpatine avaient ainsi marché sous le soleil italien, prenant la pose face à des centaines d’appareils photo.

En 2014, les fans déguisés avaient offert une belle photo de famille devant le Colisée, à Rome Crédit : TIZIANA FABI / AFP

Depuis le rachat de la franchise par Disney en 2012, les parcs d'attractions de l’empire Mickey célèbrent eux aussi la journée mondiale, qui n’aura finalement mis que quelques années à s’inscrire parmi les moments forts de l’année. Parmi les principaux contributeurs à cet essor, la série The Big Bang Theory, qui met en scène une bande de geeks invétérés, nécessairement donc fans de Star Wars.

> Star Wars Day with The Big Bang Theory crowd

... mais aussi commercial

Au départ événement créé par les fans, le Star Wars Day est désormais également un immense temps fort commercial. Disney, Lego et d'autres partenaires de Star Wars, profitent ainsi de cette journée pour dévoiler des offres promotionnels, mais aussi des jeux concours pour remporter des cadeaux. Le site officiel de la saga fait aussi la promotion de l’événement.