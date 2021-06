publié le 09/06/2021 à 12:43

C'en est presque trop beau pour être vrai. 13 ans après Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, Harrison Ford porte de nouveau la célèbre tenue de l'archéologue le plus célèbre du cinéma.

Le tournage d'Indiana Jones 5 a démarré début juin 2021 en Angleterre et de premières photos non-officielles ont d'ores et déjà été publiées sur les réseaux sociaux. Comme le rapporte le média américain Coming Soon, on peut voir sur ces clichés Harrison Ford avec le chapeau tant iconique du "Docteur Jones", sa veste et sa chemise blanche. L'acteur de 78 ans porte bien évidemment un masque de protection contre le coronavirus, tout comme l'équipe de production.

Indiana Jones 5, qui n'a pas encore de titre officiel, devrait sortir au cinéma en 2022. Après des mois et des mois de rumeurs, il a été officialisé en 2018. En février dernier, Steven Spielberg avait annoncé quitter son poste de réalisateur pour transmettre le fouet d'"Indy" à une nouvelle génération et donner une nouvelle vision à la franchise. Cependant, il reste producteur du long-métrage et a passé le "fouet" à James Mangold (Logan, Walk The Line, Le Mans 66).



Phoebe Waller-Bridge multirécompensée pour Fleabag (scénariste et rôle principal de la série) a obtenu le rôle féminin principal et Mads Mikkelsen (Hannibal) sera aussi de la partie. Pour le moment, des photos des deux acteurs sur le tournage n'ont pas été diffusées.

