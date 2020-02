publié le 27/02/2020 à 16:33

Coup de fouet dans le tournage d'Indiana Jones 5. Le média américain Variety révèle que Steven Spielberg ne réalisera finalement pas le cinquième volet des aventures du Docteur Jones (Harrison Ford).

C'est la première fois que cela arrive en 39 ans de la franchise Indiana Jones. Selon les sources qui se sont confiées à Variety, c'est Steven Spielberg qui a décidé de ne pas réaliser le film, pour transmettre le fouet d'Indy à une nouvelle génération et donner une nouvelle vision à la franchise. Cependant, il restera producteur d'Indiana Jones 5, dont la sortie est prévue en France pour le 7 juillet 2021. "On est vraiment tout près d'un Indiana Jones 5, on est sur le pas de la porte, on règle quelques trucs du scénario, de planning de tournage, mais ça avance et très bientôt on va faire ce numéro 5", expliquait Harrison Ford sur RTL, le 17 février dernier.

Toujours selon Variety, c'est James Mangold, le réalisateur de Logan et Le Mans 66 qui devrait remplacer Steven Spielberg. Il est en actuellement en "discussions avancées" avec le studio.