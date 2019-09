publié le 13/09/2019 à 07:01

Netflix n'a qu'a bien se tenir. La concurrence se renforce jour après jour dans le (plus si petit) monde du streaming. La plateforme de streaming vidéo Apple TV+ sera lancée dans 100 pays à partir du 1er novembre 2019, 15 jours avant l'envol de Disney+.

Les futurs abonnés devront débourser moins de 5 dollars par mois (pour toute la famille), un prix quasiment moitié moins cher que celui de l'abonnement de base de Netflix, et deux dollars en-dessous de celui de Disney+ pour accéder à ce nouveau catalogue.

Un abonnement d'un an sera offert en prime de tout achat d'iPhone, iPad ou Mac a annoncé la marque lors de sa Keynote le 10 septembre 2019. Apple inaugure ainsi une offre combinée, pour encourager ses adeptes à rester dans son écosystème aussi bien pour les appareils que pour les services de la vie quotidienne (paiements, divertissement, etc).

En termes de contenus originaux, l'offre sera limitée dans un premier temps, mais le groupe a promis d'ajouter de nouvelles productions originales tous les mois.

Mais que pourra-t-on découvrir à partir de ce 1er novembre et quels sont les projets dans les cartons d'Apple ?

Le catalogue des séries Apple

> The Morning Show - Official Trailer ' Apple TV+ Date : 11/09/2019

The Morning Show (1er novembre) est sans doute la plus hollywoodienne des séries avec trois grands acteurs à l'affiche. Jennifer Aniston (Friends), Reese Witherspoon (Big Little Lies) et Steve Carell (The Office) jouent trois personnalités du monde de la télévision. Steve Carell est le présentateur récemment licencié de l'émission matinale qu'il présentait avec Jennifer Aniston. Lui, traverse un cauchemar, et elle se retrouve seule mais toute puissante. Cette présentatrice star se retrouve rapidement menacée par une nouveau visage féminin, plus jeune et captivant incarnée par Reese Witherspoon. Si vous avez toujours eu envie de savoir ce qu'il se passait à la télévision dans les coulisses, The Morning Show et ses psychodrames seront pour vous.



Dickinson (1er novembre) est une série à part qui joue sur les codes. Moitié série d'époque avec ses costumes et moitié série comique contemporaine. Dickinson envisage de retracer la vie de la poétesse américaine Emily Dickinson. C'est l'actrice nommée aux Oscars, Hailee Steinfeld (True Grit) qui jouera la jeune autrice. La fiction explorera les thèmes des contraintes de la société, des genres et de la famille. Une série rebelle qui veut casser les codes avec Jane Krakowski (Ally McBeal, 30 Rock) au casting.



See (1er novembre) est la grande aventure d'AppleTV+. Avec en tête d'affiche Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman), See est une série de science-fiction post-apocalyptique. Dans un futur proche, la totalité de l'humanité est devenue aveugle provoquant le chaos et un certain retour à des sociétés primitives loin de la technologie actuelle. Les deux enfants de notre héros naissent cependant avec ce don ancien fascine autant qu'il terrifie : la vue. Il y a un esprit très littérature "young adult" dans ce scénario et c'est normal puisque le réalisateur de See n'est autre que celui de The Hunger Games. Bataille épiques, civilisation du toucher, mystères... cette série est l'atout grand spectacle du lancement de la plateforme.



For All Mankind (1er novembre) revisitera la conquête de l'espace avec le projet Apollo. Sous la forme d'une uchronie, la série partira du postulat de départ que les cosmonautes soviétiques furent les premiers à poser le pied sur la Lune. La série est une création de Ronald D. Moore qui a travaillé sur les séries Outlander, Star Trek ou Battlestar Galactica. Joel Kinnaman (The Killing, House of Cards), Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones et Jodi Balfour sont au casting.



Toxic Labor sera une série de documentaires sur le harcèlement au travail dirigée par la papesse cathodique Oprah Winfrey. Elle se chargera aussi d'un autre projet sur la question de la santé mentale, de la dépression et de l'anxiété.

Mais aussi : Amazing Stories sera un projet de reboot par Steven Spielberg. Little America sera un partenariat entre J.J. Abram et la chanteuse Sara Bareilles. Truth Be Told aura deux grands talents sur son affiche, Octavia Spencer (La couleur des sentiments) et Aaron Paul (Breaking Bad). Une série avec Brie Larson (Captain Marvel) à propos de la CIA, une adaptation de la série de Canal+ française Calls, un projet de série dirigé par Damien Chazelle (La La Land), Defending Jacob (adaptation du roman du même nom) avec Chris Evans (Captain America) et Michelle Dockery (Donwton Abbey). Rupert Grint (Ron de Harry Potter) intégrera la nouvelle création du réalisateur Night Shyamalan qui sera un thriller psychologique...