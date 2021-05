Marvel : qui sont Cletus Kasady et Carnage (Woody Harrelson) de "Venom 2" ?

Cletus Kasady (Woody Harrelson) dans le trailer de "Venom : Let There Be Carnage"

publié le 12/05/2021 à 17:45

Il aura fallu patienter 3 ans avant de connaître Carnage, le symbiote sanguinaire de l'écurie Marvel. Il sera l'antagoniste de Venom et Eddie Brock (Tom Hardy) dans Venom : Let There Be Carnage, en salles le 20 octobre prochain.

Sony Pictures, qui produit le film, a en effet dévoilé la première bande-annonce de Venom : Let There Be Carnage, entre humour et horreur, le 3 mai dernier. On retrouve Eddie Brock, anti-héros de Venom, vivant une sorte de colocation avec son symbiote, dont il est devenu l'hôte après un accident dans le laboratoire du Dr Carlton Drake (Riz Ahmed). Dans la scène post-générique de Venom, Eddie se rend à la prison de Saint Quentin pour interviewer un détenu. C'est d'ailleurs ce dernier qui a demandé à Eddie de venir lui poser des questions.

Juste avant de découvrir l'identité de cet homme, Eddie discute avec le gardien, qui lui fait comprendre que le FBI s'intéressera à l'interview que s'apprête à donner le meurtrier. Il pourrait en effet révéler où il a caché les corps de ses victimes, toujours introuvables. Dans la bande-annonce de Venom : Let There Be Carnage, la presse titre d'ailleurs sur les corps disparus des victimes de Cletus Kasady. Incarné par Woody Harrelson, ce tueur en série est l'un des ennemis principaux de Venom et Eddie Brock. Avant de le voir à l'œuvre sur grand écran, plongeons dans son histoire.

> Venom: Let There Be Carnage - Bande-Annonce VOSTFR

Cletus Kadasy a eu une enfance violente

L'enfance de Cletus Kasady maculée de sang et de violence. Son père a assassiné sa mère et a ensuite été condamné à la chaise électrique. Le garçon est alors envoyé à l'orphelinat du Foyer pour Garçons de St. Estes où il est victime de violences et de moqueries de la part des autres pensionnaires, mais aussi du personnel de l'établissement. Cletus se venge en assassinant un des membres de l'administration du Foyer avant de mettre le feu à l'établissement. Il démarre alors sa vie de tueur en série assassinant ses victimes de manière complètement aléatoire. Arrêté, il est emprisonné à Ryker’s Island et condamné 11 fois à la perpétuité.

Il est le compagnon de cellule d'Eddie

À Ryker's Island, Kasady est le compagnon de cellule de Brock, alors séparé de Venom que l'on croit mort. Sauf que le symbiote est bien vivant et recherche son hôte. Le symbiote retrouve Eddie et l'aide à s'échapper, mais pendant l'évasion, il donne naissance à un bébé (en laissant un bout de son organisme), qui prend Kasady comme hôte. Ensemble, ils forment Carnage, une race extra-terrestre bien plus sanguinaire que celle de Venom. Kasady s'échappe à son tour et reprend sa campagne meurtrière en assassinant d'abord un étudiant, qui était un ami de Peter Parker.

Spider-Man décide d'affronter Carnage, mais est rapidement vaincu par le symbiote. Il fait donc appel à Johnny Storm aka la Torche des 4 Fantastiques. Les deux héros font un marché avec Venom, de nouveau en prison, qui accepte de les aider à éliminer Carnage en échange de sa liberté. Spidey n'a pas d'autres choix. Une fois Carnage vaincu, Kletus Kasady est interné à Ravencroft, un institut psychiatrique et centre d’enfermement pour surhumains déments (que l'on voit dans le trailer). De son côté, Brock est de retour en prison.

C'est à Ravendroft qu'est interné Kletus Kasady Crédit : Capture d'écran YouTube

Une soif de sang qui ne s'arrête jamais

Une fois associé au symbiote, Kasady possède une force surhumaine, supérieure à celle de Venom. Plus encore, la fusion entre Carnage et Kasady s'est faite au niveau cellulaire . Les cellules du symbiote et le l'humain ne font plus qu'une et Kasady peut mourir si on lui arrache Carnage du corps, contrairement à Brock et Venom. Carnage peut créer des fils, modifier son corps, dévorer ses adversaires, les étouffer, comme Venom. Il a aussi la capacité de transformer des parties de son corps en armes tranchantes et peut absorber les impacts des armes à feu.

Carnage est bien plus violent que Venom Crédit : Capture d'écran YouTube

Comme Venom, Carnage est sensible aux attaques soniques et aux flammes. Il peut neutraliser une grande partie du Spider Sense de Spider-Man afin de mieux l'attaquer. Il peut aussi imiter l'apparence de n'importe qui et se fondre dans la masse, s'il souhaite échapper à la police, à Venom ou à Spider-Man pendant un combat.