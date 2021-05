Marvel : tout ce que l'on sait de la série "Loki" bientôt sur Disney+

publié le 09/05/2021 à 13:20

Loki est probablement l'un des personnages du MCU que les fans adorent détester. Manipulateur, égoïste, mais aussi émouvant, il est un anti-héros admirablement incarné par Tom Hiddleston depuis 2011. Après la disparition brutale du frère adoptif de Thor dans Avengers : Infinity War, des fans pouvaient penser ne plus le revoir. C'était sans compter sur Marvel Studios et Disney+.

En effet, à partir du 9 juin prochain et pour 6 épisodes, Loki dévoilera ses nouvelles aventures post Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Après WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki est la troisième série Marvel sur Disney+. Contrairement aux deux autres shows, Loki sera diffusé les mercredis.

"J'ai remarqué que dans ces montages super-héroïques, Loki a tendance à être un peu laissé de côté, même s'il est aussi incroyablement héroïque, charmant, rusé et je pourrai continuer... Mais pourquoi pas ne pas vous le montrer ? Les mercredis sont les nouveaux vendredis", a ainsi déclaré Tom Hiddleston dans une vidéo Marvel diffusée le 5 mai dernier.

> Loki - Bande-annonce officielle (VOST) | Disney+

Au programme : voyages dans le temps

Après Wanda "bloquée" dans un monde alternatif développé grâce à ses pouvoirs dans WandaVision, la thérapie de Bucky et et le destin de Sam dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki va voyager dans le temps et aider une mystérieuse organisation à réparer la ligne de temps qu'il a brisée en s'emparant du Tesseract dans Avengers : Endgame.

D'après la bande-annonce, qui montre surtout des éléments du premier épisode de la série, Loki devra travailler avec les agents très bureaucratiques de l'Autorité des Variations Temporelles. Certainement une sanction de cette autorité suprême qui travaille au-delà du temps et de l'espace, façon travaux d'intérêt général.

Un tandem avec Mobius M. Mobius

Mobius M. Mobius (Owen Wilson) semble guider et surveiller Loki. Mobius est un simple fonctionnaire de cette administration surnaturelle qui est dirigée par un triumvirat : les Gardiens du Temps. Ces créatures sont sans doute plus des divinités que Loki ou Thor puisqu'elles gouvernent et protègent le temps et son intégrité. Dans les comics Marvel ils sont particulièrement puissants et disposent de pouvoirs temporels à faire pâlir Dr Strange et sa pierre d'Infini. Dans le multivers, ils ont aussi des alter-egos qui sont de vrais agents du chaos : les Perturbateurs du Temps. Avec un objet baptisé le Cristal de l'Éternité, ils peuvent effacer des lignes temporelles (et donc des mondes parallèles entiers) pour préserver l'intégrité du Temps.

L'importance de la juge Renslayer

L'actrice Gugu Mbatha-Raw (Beyond the light) est la juge qui semble condamner Loki au début de la bande-annonce. Dans les comics, le nom Renslayer correspond à une super-héroïne : Ravonna Renslayer. Elle est très importante car sa présence pourrait préfigurer l'apparition de Kang le Conquérant, un super-vilain de Marvel, alter ego de Nathaniel Richards (le père de Red Richards), dont il est un possible descendant et d'Immortus (une version future de lui-même, oui les mondes parallèles compliquent souvent les choses...). Dans les BD, Kang est obsédée par Ravonna et veut la séduire en combattant les Avengers. Kang devra faire son arrivée dans le MCU dans le film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (2022) et il sera incarné par Jonathan Majors.