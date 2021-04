BTS : le groupe évoque le racisme anti-asiatique dans une tribune sur Twitter

publié le 30/03/2021 à 17:51

"Ce qui est en train de se passer en ce moment ne peut pas être dissocié de notre identité en tant qu'asiatiques". Le plus populaire groupe du moment, BTS, a publié une tribune sur les réseaux sociaux pour prendre position contre le racisme et la violence qui se multiplie contre des personnes asiatiques, notamment outre-Atlantique.

"Nous sommes endeuillés et en colère", ont écrit les sept membres de ce boys band né en Corée du Sud, dans un texte partagé en coréen et en anglais sur leur compte Twitter quelques jours après la fusillade dans un salon de massage à Atlanta qui a fait 8 victimes donc 6 femmes asiatiques. "Nous avons tous le droit au respect et nous tiendrons ensemble", écrit BTS avant de rendre compte de certaines discriminations qu'ils ont eux-mêmes vécues depuis l'envol de leur carrière à l'international.

"Nous avons supporté les insultes gratuites et nous avons été moqués pour notre apparence. On a même remis en cause notre droit de parler anglais en tant qu'Asiatiques". Des démonstrations de haine, de racisme ou de xénophobie qui restent, selon eux, "sans commune mesure" avec les actes de violence de ces derniers jours. Cette tribune était accompagnée du hashtag #StopAsianHate qui est devenu très important sur les réseaux sociaux anglo-saxons ces dernières semaines après les témoignages d'anonymes et de célébrités de la télévision, de la musique ou du cinéma.