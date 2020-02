Omar Sy confirme sur RTL qu'il sera au casting de "Jurassic World 3"

publié le 15/02/2020 à 10:51

Cocorico ! Omar Sy fera bel et bien son retour au pays des dinosaures en 2021. En effet, l'acteur français a confirmé sur RTL qu'il fera bel et bien partie du casting de Jurassic World 3, dont la sortie est prévue le 9 juin 2021 en France.



"Ça fait un moment que je le sais et que je ronge mon frein parce que je pouvais pas le dire. J'étais très content qu'ils l'annoncent", a expliqué la deuxième personnalité préférée des

Français en 2020. "Je suis très content, moi j'adore ces films-là parce qu'en fait c'est les films que j'adore regarder, les films avec lesquels j'ai grandi", se réjouit-il.

Le nouvel opus du blockbuster américain sur les dinosaures lui donnera l’occasion d’endosser à nouveau le costume de Barry Sembene, le dresseur de vélociraptors, sous la direction du réalisateur Colin Trevorrow. Il rejoindra qui plus est le trio originel de la saga : Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum.

"C'est les films que je peux pas faire en France, donc je suis toujours très heureux de faire ce genre de films et de pouvoir les proposer. Y'a une fierté à être dans ce genre. En plus, c'est les films que mes enfants aiment bien, et donc ils sont fiers", s'enthousiasme Omar Sy.