Quentin Tarantino devient papa pour la première fois à 56 ans

publié le 23/02/2020 à 13:08

Le réalisateur de 56 ans, Quentin Tarantino, vient d'annoncer la naissance de son premier enfant. Le nouveau père compte mettre fin à sa carrière dans le cinéma pour se consacrer à sa famille et à la littérature.

Quentin Tarantino a eu son fils avec Daniella Pick, fille du chanteur israélien Tzvika Pick. D'après Programme-Tv, celui qui a réalisé Reservoir Dogs, Pulp Fiction ou encore Kill Bill va arrêter la réalisation de longs métrages après son dixième film. Once upon a time...in Hollywood sera donc son avant-dernier film.

"Je sens qu’il est temps d’entrer dans le troisième acte de ma vie et de me plonger davantage dans la littérature. Comme jeune père et époux, c'est préférable. Je ne veux pas avoir à emmener ma famille sur un tournage, en Allemagne ou au Sri Lanka ou peu importe. Je préfère rester à la maison et devenir un homme de lettres," a-t-il ainsi confié dans l'émission d'ABC News Popcorn with Peter Travers.