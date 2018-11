publié le 02/11/2018 à 17:39

Elle a régalé le public lors de sa venue. Nolwenn Leroy a interprété 6 chansons dans Le Grand Studio RTL, extraites de son dernier album Folk, sorti vendredi 2 novembre 2018. Huit ans après l'immense succès de Bretonne, écoulé à plus d'un million d'exemplaires, Nolwenn Leroy revient avec ce disque parenthèse. Elle y revisite treize chansons folk, françaises, pour la plupart des années 70. Toutes interprétées à l'époque par des hommes.



Et pour l'occasion, l'artiste de 36 ans a convié sur scène les chanteurs Nicolas Peyrac et Dick Annegarn afin de fredonner quelques notes sur les morceaux So Far Away From L.A. et Sacré Géranium. Avec ce nouveau projet musical, la chanteuse va à contre-courant des modes. Son chant est délicat, souvent susurré.

On l'entend même souvent respirer. Cordes et cuivres s'invitent sur quelques reprises. La réalisation de Clément Ducol - complice de Vianney ou Camille - magnifie ces chansons qu'on a oublié pour certaines, qu'on adore pour d'autres. C'est un album d'automne et de nostalgie qui fait du bien tout simplement.

À noter que la tournée de la chanteuse reprendra le 10 novembre 2018 avec les chansons de Gemme. Elle sera encore plus folk dès le mois de mars 2019 avec deux dates au Trianon, à Paris, les 26 et 27 mars 2019.

"Folk" est sorti le 2 novembre 2018 Crédit : Mercury

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Le chanteur Nicolas Peyrac a interprété le morceau C'était ça ma vie devant un public conquis. L'auteur de So Far Away From L.A. et de Je pars a publié en janvier 2018 son 20ème album, baptisé Suffit que tu oses. À 68 ans l'auteur-compositeur-interprète n'a rien perdu de sa fougue d'antan.

"Suffit que tu oses" est sorti le 19 janvier 2018 Crédit : Note A Bene



Dick Annegarn a chanté son entêtant titre Coutances dans Le Grand Studio RTL. Le chanteur de 66 ans a sorti son nouvel album 12 villes 12 chansons le 31 août 2018. L'artiste a recréé avec Christophe et Alexandra Cravero des versions symphoniques de 12 chansons qui racontent 12 villes. Ici, tout est neuf, tout brille, tout rit, même les pleurs. Dick Annegarn sera le 6 décembre 2018 au Rocher De Palmer à Cenon.

"12 villes 12 chansons" est sorti le 31 août 2018 Crédit : Dick Annegarn

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.