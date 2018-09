publié le 14/09/2018 à 14:05

C'est l'une de ses chansons les plus célèbres et les plus entraînantes. Véronique Sanson partage sur son prochain album sa mythique Chanson pour une drôle de vie avec Vianney (qui a bien du mal à tutoyer la chanteuse). Véronique Sanson s'est entourée des plus grandes voix de la chanson française pour revisiter une sélection de titres pour son album Duos Volatils qui sortira le 23 novembre prochain.



Déjà deux extraits ont été publiés : Besoin de personne avec Christophe Maé et Bahia avec Alain Souchon. Les classiques de Véronique Sanson sont revisités par des monuments de la chanson comme Eddy Mitchell, Patrick Bruel , Bernard Lavilliers ou encore la famille Chedid mais aussi avec de nouvelles voix comme Zaz, Juliette Armanet ou encore Vianney.

Des nouveaux talents désormais bien installés dans le paysage musical français et qui apportent leur énergie et leur émotion aux petits trésors de Véronique Sanson.