publié le 07/08/2018 à 13:00

Camille défend son formidable et épatant 5e album, intitulé OUÏ. Depuis ses débuts en 2002, l'interprète de Ta douleur poursuit une quête vocale passionnante, lui permettant ainsi de se réinventer à chaque projet. Celle qui est passée par Science Po s'est laissée aller à quelques confidences sur son parcours de chanteuse et notamment sur celles et ceux ayant pu l'inspirer musicalement.



"J'ai toujours été attirée par les voix très graves même si la voix de Stevie Wonder, très pleine [me plaît] (...) la voix androgyne de Sting m'attire aussi", rapporte-t-elle. La chanteuse avoue également ne s'être jamais dirigée vers une école de chant. "Je n'ai jamais fait d'école de musique, j'ai juste pris des cours particuliers avec différents professeurs de manière assez intermittente (...) ça doit faire huit ans que je n'ai pas pris de cours de chant", confie l'auteure-compositrice au micro de RTL.

Camille est en tournée tout l'été 2018 sur les routes de France. Il sera possible d'applaudir la chanteuse à la Philharmonie de Paris, au mois d'octobre pour trois dates exceptionnelles (18, 19, 20 octobre 2018).

Également dans "Laissez-vous tenter" ce mardi 7 août

Voici une belle idée de lecture, avec le roman Martin Eden, de l'écrivain américain Jack London. Une plongée fascinante dans l'histoire de Martin Eden, un héros au génie incompris, qui hisse ce roman au panthéon des meilleures lectures du 20e siècle.



Enfin, le producteur de cinéma Richard Grandpierre, nous raconte les coulisses d'un des films chocs de l'année 2002, Irréversibles, de Gaspard Noé. Un long-métrage qui met en avant Monica Bellucci et Vincent Cassel dans une histoire remplie de violence, dont se souvient très bien Richard. "Je me souviens avoir entendu [lors du festival de Cannes en mai 2002] 'ce film est une honte'", confie-t-il.