publié le 21/12/2018 à 17:13

Ils sont jeunes, ils sont frais et ils sont déjà terriblement professionnels. Les Kids United sont particulièrement appréciés par les enfants de 4 à 12 ans. Ils vendent des disques comme personne mais surtout, ils ont évolué.



Afin de célébrer Noël, les Kids United Nouvelle Génération et d'autres enfants ont repris les standards de cette période dans l'album L'Esprit de Noël, sorti le 23 novembre 2018. Trente-trois musiciens, vingt cinq cordes, une section de quatre cuivres ont été nécessaires pour rendre l'enregistrement plus traditionnel, oscillant entre jazz et variété.

En août dernier, les Kids United s'étaient déjà illustrés avec l'album Au bout de nos rêves. Ils avaient puisé dans le répertoire des plus belles chansons françaises, porteuses de valeurs de paix, de joie et d'amour. Le disque avait très rapidement connu un succès important puisqu'en septembre dernier 50.000 exemplaires ont été écoulés, lui permettant d'obtenir la certification disque d'or.

Pour découvrir le groupe sur scène plusieurs dates sont prévues. Ainsi, vous pourrez retrouver les Kids United Nouvelle Génération le 27 janvier 2019 à Lille, le 16 février à Lyon, le 3 mars à Strasbourg.

Pochette de l'album "Au bout de nos rêves" Crédit : Europicture

Exceptionnellement, Le Grand Studio RTL est diffusé ce samedi à 14h00.