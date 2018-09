publié le 14/09/2018 à 19:42

Ils sont jeunes, ils sont frais et ils sont déjà terriblement professionnels. Les Kids United c'est le groupe du moment, particulièrement si vous avez entre 4 et 12 ans ou si vous avez des enfants dans cette tranche d'âge sous votre toit. Ils vendent des disques comme personne mais surtout, ils ont évolué.



Les anciens membres, Carla, Nilusi, Erza, Esteban et Gabriel, ne sont plus dans le groupe qui chante en faveur de l'UNICEF. Ils ont été remplacés en 2018 par Dylan (14 ans), Ilyana (13 ans), Nathan (12 ans) et la toute jeune Valentina (9 ans). Seule rescapée : Gloria, présente depuis le début et fière représentante de l'ADN Kid United.

Tous, sauf le jeune Suisse, Nathan sont passés par la case The Voice Kids avec plus ou moins de chance. Ils ont des voix, une assurance qui surprend et dans la grande tradition du groupe un répertoire qui sent bon la variété. Ils se sont rebaptisés les "Kids United Nouvelle Génération" et ils ont présenté ce mercredi 12 septembre 2018 les chansons de leur nouvel album au Casino de Paris. La magie est-elle toujours au rendez-vous ?

Zéro stress malgré le défi des paroles

Premier choc, le stress est minimal pour la jeune troupe. Après avoir chanté un premier concert en accéléré pour une ultime répétition une heure avant le spectacle, tout le monde est au point. Quelques erreurs dans les déplacements sur la scène ou un petit faux départ sur un couplet... mais tout est parfaitement au point. Ces erreurs minimes ne sont perçues que par les jeunes artistes, un soupçon perfectionnistes, qui essayent malgré leur grande popularité de voir tout cela comme un jeu. "J'ai un peu la voix cassée aujourd'hui, mais ça va aller, j'ai zéro stress", commente le jeune Dylan qui a pour modèle Beyoncé, reine incontestée de la prestation scénique.



Nathan, lui, a une crainte : le trou de mémoire. Il faut dire que les chansons sont nombreuses, les textes parfois complexes avec des rythmes difficiles à maîtriser. Essayez de prononcer ces paroles d'Emmenez-moi de Charles Aznavour face à vos amis sans bafouiller par exemple : "Prenant la route qui mène / À mes rêves d'enfants / Sur des îles lointaines / Où rien n’est important / Que de vivre / Où les filles alanguies / Vous ravissent le cœur / En tressant m'a-t-on dit / De ces colliers de fleurs / Qui enivrent". Maintenant faites-le de mémoire, en chantant juste et avec votre courage de préadolescent... Pas si facile.



Les chanteurs doivent aussi faire avec le découpage très particulier des chansons. Chacun se charge de quelques phrases musicales avant de confier le reste de la chanson à l'un de ses camarades ce qui nécessite une écoute permanente. "J'ai peur de me tromper dans les paroles, le découpage, c'est pas toujours évident... La chanson Ce n'est rien par exemple... C'est difficile", souligne le jeune garçon de 12 ans.

Ne pas décevoir les fans

Pour le reste ce sont les angoisses très classiques des artistes qui saisissent les Kids United Nouvelle Génération : peur de tomber, peur de la fausse note. Des angoisses qui montent au moment d'attraper son micro et qui disparaissent à la première note. Il faut dire qu'ils sont rodés.



Gloria, et son allure de jeune Betty Cooper de la série Riverdale, est la plus expérimentée du groupe. Elle sait que les attentes du public sont grandes et que son jeune public ne sera pas tendre si le spectacle est moyen. "On a un bon esprit de groupe. Il y a du stress et beaucoup de joie mais c'est la première fois que l'on teste cette nouvelle combinaison (de membres, ndlr) sur scène, commence-t-elle. Ce n'est pas si facile. Des fois j'explique des choses évidentes pour moi aux nouveaux mais j'oublie qu'ils découvrent l'organisation".



"On a un public fidèle. On peut comprendre sa déception de voir certains membres auxquels ils étaient attachés partir, mais ils sont devenus grands et ils doivent suivre leurs études, continue Gloria. Mais le public aussi est nouveau, ils pourront peut-être s'identifier aux nouveaux membres", espère cette fan de Selena Gomez et Ella Fitzgerald.

Des chansons pour faire chanter... les parents

Les anciens membres n'ont pas oublié ce qu'ils doivent à l'aventure Kids United. Peu avant le spectacle, Erza, une ancienne des Kids est d'ailleurs venue en soutien. Une présence très appréciée aussi du public qui se pressait pour lui demander des selfies par dizaine à a quelques minutes du spectacle.



Le show a duré une heure dans un Casino de Paris rempli d'un très jeune public et majoritairement féminin. La sélection des chansons est très astucieuse. Ce sont des titres très connus des parents qui accompagnent leurs enfants, des monuments nationaux qui savent jouer sur la corde de la nostalgie malgré un arrangement pop qui dynamise souvent le tout, au détriment de l'émotion parfois. Au bout de mes rêves (1983), Poupée de cire, poupée de son (1965), L’Oiseau et l'Enfant ou encore Milles colombes (1977) sont entonnés avec rythme et justesse. Les parents s'y retrouvent et les enfants eux se lâchent plus volontiers sur J'veux du soleil, On écrit sur les murs ou Liberta.

Groupies

Sur scène aussi, les dernières chansons permettent de révéler la couleur des voix des chanteurs. Il faut dire que le stress a eu le temps de se dissiper un peu. Gloria et Dylan mènent la danse avec leur maturité et leur expérience, Ilyana avec sa voix soufflée creuse plus volontiers dans la douceur et l'émotion et Nathan offre une diction particulièrement remarquable. Valentina, la plus jeune, pourrait apparaître comme l'élément "mignon" de la compagnie mais c'est sans compter sur sa puissance vocale qui en a surpris beaucoup dans la salle. "La petite, Valentina, elle m'a impressionnée !", lançaient plusieurs mères à la fin du spectacle.



Outre les chansons, les Kids United sont aussi une gigantesque machine à fantasme. Les enfants projettent en eux leurs rêves de gloire et de paillettes. C'est facile, les artistes en face d'eux pourraient être leurs camarades de classe. Et il y a le physique, toujours avantageux des petites pop-stars, qui reste un moteur considérable de leur popularité. C'est la règle des groupes dans la pop, chacun a son ou sa préféré(e). "Il est trop beau", "elle est trop belle"... Voilà ce qui se chuchotait en permanence entre chaque chanson. Des petits cœurs qui espéraient un regard, un geste de la main ou - le Graal - un selfie malgré les yeux mouillés par les larmes... Manifestement, la magie Kids United opère toujours.

