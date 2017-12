Johnny, Ed Sheran, Juliette Armanet, M... Les artistes qui ont fait l'année 2017

publié le 26/12/2017 à 15:13

L'événement musical de l'année, c'est évidemment la mort de Johnny Hallyday. L'information est tombée en pleine nuit. Le 6 décembre. La France se réveille abasourdie. Johnny est parti. Il venait d'enregistrer son 51ème album. Son hommage populaire a rassemblé 15 millions de Français derrière la télé.



Ses ventes de disque ont explosé dans la foulée. Notamment la compilation de reprises On a tous quelque chose de Johnny. Près de 400.000 exemplaires vendus depuis mi-novembre. Preuve de l'amour indéfectible des Français pour le rockeur : 34 albums et compilations de Johnny sont apparus dans les classements des meilleures ventes.

Johnny rejoint là-haut d'autres artistes comme Al Jarreau, Fats Domino, Gérard Palaprat, Tom Petty, Malcolm Young - le cofondateur d'AC/DC - Charles Bradley, Chuck Berry et Joni Sledge eux aussi décédés en 2017.

Les rois et reines de la chanson française

À commencer par Calogero. Déjà 200.000 exemplaires vendus de son septième album Liberté Chérie. Carton aussi pour Florent Pagny. Son treizième disque paru en septembre a surpris avec une couleur résolument contemporaine. Il célèbre ses 50 ans de carrière sur les routes.



Julien Clerc a programmé près de 180 concerts dans les prochains mois. Son dernier album "À nos amours" est une fois de plus une réussite. On citera aussi les beaux retours de Nolwenn Leroy, Etienne Daho, Camille, Bernard Lavilliers, Christophe Willem tous certifiés disques d'or.



De jeunes talents à valeurs sûres. Ils ont transformé l'essai en 2017. À l'instar de Julien Doré qui vient de terminer sa tournée triomphale avec deux concerts à Paris Bercy. Il a été sacré Album de l'Année RTL. Son disque & a séduit 400.000 acheteurs.



Come-back réussi également pour Louane. 200.000 copies vendues pour son deuxième disque paru début novembre. Très belle année pour Vianney. Une tournée qui cartonne. Il a encore vendu 300.000 exemplaires de son deuxième opus et il a écrit pour Julien Clerc et Louane. On saluera également la belle santé du marché du rap. Je retiens deux noms : Orelsan et son impeccable La fête est finie et Soprano en route vers le demi-million de disques vendus avec L'Everest.

De nouvelles voix

Quel jeunes talents retenir en 2017 ? Au printemps. L'apparition de Juliette Armanet. Son disque Petite Amie m'a emballé. Alliage de douceur et de fragilité, de ruptures et d'espoir. À l'été ? Gauvain Sers. Il a assuré pendant un an les premières parties de Renaud. Le Creusois a touché le public avec un premier album à l'écriture ciselée. Et à l'automne ? Tim Dup - 22 ans - dont la poésie citadine mêlée à son phrasé singulier entre rap et chanson fait des merveilles sur son disque Mélancolie Heureuse.



Sur scène, quelques souvenirs marquants ? La fin de la folle tournée des Insus - les ex-Téléphone. Trois concerts dantesques des Rolling Stones à l'U Arena, nouvelle salle de 40.000 places. Et une semaine à guichets fermés à Paris Bercy pour Phil Collins. Come-back inespéré après 13 ans d'absence.



Il travaillerait sur un nouveau disque. 2017 année d'adieux à la chanson enfin pour Michel Sardou. Ultime disque et ultime tournée. Sardou veut se consacrer au théâtre.

Triomphe de la pop et un coup de coeur

Côté artistes internationaux, 2017 fut une année pop à commencer par le triomphe d'Ed Sheeran. Son troisième album Divide est le disque anglophone le plus vendu de l'année. En juin, la super-star Katy Perry qui se confiait - elle aussi - dans Laissez-Vous Tenter. Notamment sur l'usage de mots français dans son album Witness.



En septembre, Ringo Starr célèbre les 50 ans du cultissime Sgt Pepper des Beatles. Dernière pop-star ? Sam Smith. Et pour finir votre coup de cœur de l'année : Matthieu Chedid. Avec son disque et sa tournée Lamomali, il a fait du bien à nos oreilles toute l'année. Splendide hommage au Mali avec plusieurs invités. Un disque inclassable. Bravo !