publié le 25/05/2018 à 15:26

Jain est de retour sur la scène musicale. Trois ans après le succès de son premier album Zanaka, vendu à 300.000 exemplaires, portés par Come et Makeba, et récompensé par deux Victoires de la Musique, la chanteuse de 26 ans prépare activement son deuxième opus.



Attendu à la fin de l'été, ce nouveau disque sera différent du premier : plus éclectique et plus urbain. La jeune toulousaine a fait à nouveau confiance à Maxim Nucci pour la production. Découvrez notamment le tout premier extrait, Alright, une chanson ensoleillée aux sonorités caribéennes et pop-électro.

Pour son retour, Jain laisse sa petite robe noire col Claudine au placard. Sur la pochette de son single, elle aborde une combinaison bleue électrique à col Mao rouge signée Agnès b. En attendant la sortie de son deuxième disque, l'artiste est déjà sur les routes. Elle se produira dans plusieurs festivals, notamment le 22 juin prochain pour les 20 ans de Solidays.