VIDÉO - Alice on the roof interprète 1 titre dans "Le Grand Studio RTL"

Alice on the roof - Lucky You

publié le 29/04/2016 à 18:25

Il y a un an, au printemps 2015, Alice on the roof avait connu un grand succès avec le titre Easy Come, Easy Go, qui fut l'un des plus écoutés de l'année. Le 18 mars, l'artiste belge a sorti son premier album Higher. La native de Mons, qui compte parmi les chanteuses les plus attendues de 2016, fait mouche. Tout s'est enchaîné pour la jeune femme de 21 ans. En 2011, à l'âge de 17 ans, elle quittait la Belgique pour un voyage dans l'Oregon afin d'en apprendre plus sur elle-même.



Plongée entre les communautés protestantes et mormones, elle découvre alors la chorale. "J'ai eu un déclic. J'ai trouvé qu'en Amérique, les gens portaient beaucoup moins de jugements. Je me sentais beaucoup plus à l'aise. Moi qui suis un peu introvertie à la base, j'avais vraiment besoin de ça, de gens qui me poussent, qui me disent 'vas-y'", confie-t-elle.

En demi-finale à "The Voice"

De retour en Belgique, celle qui prendra plus tard le nom de scène Alice on the roof participe à The Voice et atteint les demi-finales. La machine est enclenchée. Le 18 mars dernier sort finalement Higher, son premier album dans lequel sa voix douce colle parfaitement aux sonorités mélancoliques. L'artiste assure que chaque titre a été écrit et composé en un jour.

De passage à La Maroquinerie à Paris le 5 avril et aux 4 écluses à Dunkerque le 22 avril, Alice on the roof poursuit sa tournée en France et en Belgique. Elle sera notamment à La Laiterie à Strasbourg le 20 mai, au festival Europavox de Clermont-Ferrand le 3 juin, ainsi qu'au festival Les Ardentes à Liège.



