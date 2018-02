publié le 06/02/2018 à 10:54

Révélation musicale de ces derniers mois, Juliette Armanet commence à se faire un nom dans le milieu de la chanson française. Son premier album Petite Amie, déjà écoulé à 60.000 exemplaires, vient d'être réédité avec quatre inédits.



Les spectateurs découvriront Juliette Armanet vendredi 9 février sur la scène des Victoires de la Musique, en direct sur France 2. L'artiste est nommée dans la catégorie "Album révélation". Une nomination qui ravit l'ancienne journaliste. "Je suis très heureuse, c'est beau d'être dans les pas de ceux qui sont passés par les Victoires de la Musique. C'est aussi terrorisant, mais ça crée du bon stress".

Publié il y a dix mois, son premier album est un bijou dont il est impossible de se lasser. C'est réjouissant, élégant et raffiné. De la belle chanson, exigeante et populaire. Un disque qui s'inscrit dans le sillage de Véronique Sanson, Michel Berger et William Sheller.

Pour ce premier disque, Juliette Armanet a souhaité prendre son temps, par manque de maturité quand elle était jeune. "J'avais besoin de faire mes armes autrement ailleurs. J'ai mis du temps à comprendre, à m’apprivoiser mais je ne regrette pas".



Ancienne journaliste, l'artiste a réalisé des documentaires notamment sur la jupe, sur la féminité ou encore les droits des femmes. Un travail journalistique qui a influencé sa musique. "Le documentaire est l'école de l'humanisme. Cela m'a aidée à rester curieuse, sensible et émotive du monde qui m'entoure".