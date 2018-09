publié le 11/09/2018 à 09:25

On ne le présente plus. Julien Clerc possède un vibrato exceptionnel et cumule cinquante ans de carrière, qu'il célèbre sur les routes actuellement.



"J'ai bien vu que cette émission touchait des gens de différentes générations, de différents milieux, de différentes cultures... la France quoi (...) Je dirai ce que je pense, je parlerai avec mon cœur", confie le chanteur. Sa tournée anniversaire pour ses cinquante ans de carrière est l'une des meilleures de l'année. Il reprend la route dès le 16 septembre à la Fête de l'Huma, et s'installera du 22 au 25 novembre 2018 à la Seine Musicale, près de Paris.

Autre nouveau coach dans The Voice : Soprano. Le rappeur de 39 ans va donc cumuler la version kids et la version adulte. Il est le premier coach de l'émission à venir de l'urbain. "Aujourd’hui, l'urbain est tellement diversifié, il y a tellement de styles très populaires, très famille (...) Je vais tout faire pour le défendre au mieux", explique l'interprète de Mon précieux.



Et Soprano aura un automne particulièrement chargé. Deux ans après l'album Everest écoulé à 800.000 exemplaires, le plus gros vendeur de disques en 2017 sera de retour dans les bacs le 9 novembre 2018 avec un nouveau projet qui s’appellera Phoenix.

Soprano repartira en tournée. Il se produira le 21 septembre 2019 à Paris La Défense Arena et le 12 octobre 2019 au Stade Vélodrome à Marseille.