U2, Shaka Ponk, Juliette Armanet dans 100% Live

Le groupe U2 vient de sortir un magnifique nouvel album"Songs of Experience" et ils vont bien sûr le présenter sur scène. L'intérêt pour le groupe se voit immédiatement et U2 est en tête du classement infoconcert de janvier, le baromètre qui indique quels chanteurs ou quels groupes sont les plus demandés. Pourtant U2 n'arrivera sous nos latitudes qu'en septembre les 8, 9, 12 et 13 à l'Accord Hotel Arena de Paris Bercy.

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.



Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels



TOP LIVE 50 artistes Infoconcert de janvier 2018

U 2 - Pride

N°1 au classement des 50 artistes les plus demandés en janvier sur infoconcert.com

BIGFLO & OLI - Dommage (Live grand studio 11/11/2017)

N°5 au classement des 50 artistes les plus demandés en janvier sur infoconcert.com

> Rare U2 Pride In The Name Of Love Live 1984

Sur scène cette semaine

SHAKA PONK - My name is Stain (Monkeys in Bercy)

MUSE - Unintended (Live from Wembley Stadium)

RAG'N'BONE MAN - Skin (Live grand studio 28/01/2017

Bernard LAVILLIERS - Stand the ghetto (Live grand studio 02/12/2017)

Juliette ARMANET - L'amour en solitaire (Live grand studio 29/04/2017)

Roch VOISINE - Sur la route de Memphis (Live grand studio 12/12/2010)

Michel FUGAIN - Viva la vida (Live grand studio 28/02/2015)

Véronique SANSON - Amoureuse (Live grand studio 23/10/1991)

LES GRANDS ALBUMS LIVE : Serge GAINSBOURG Au casino de Paris 1985

Serge GAINSBOURG - Bonnie and Clyde (Live casino de Paris 1985)

> Serge Gainsbourg - Bonnie and Clyde live au Casino De Paris (1985)

Le live préféré de Jean-François Piège et Audrey Dana

Le live préféré de Jean-François PIÈGE

BENABAR - Y'a une fille qu'habite chez moi (Live grand rex 2004)

Le live préféré de Audrey DANA

HOLLYSIZ- Come back to me (Live grand studio 05/10/2013)



> Hollysiz - Come back to me en live dans le Grand Studio RTL Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : rtl net | Date : 18/10/2013

Les concerts à venir

