The Lion King Sneak Peek | "Come Home"

publié le 04/06/2019 à 10:43

Le Roi Lion continue de faire rêver les fans. Cela faisait des mois que le public attendait de découvrir la voix de Beyoncé, qui double la lionne Nala. Dans un teaser intitulé "Come Home" (Rentre à la maison), Nala essaye de convaincre Simba (Donald Glover) de retourner sur la Terre des Lions pour combattre Scar (Chiwetel Ejiofor) et devenir le roi.



Un moment que le public connaît déjà par cœur, puisqu'il est dans le dessin animé du Roi Lion, sorti en 1993. La version en live-action de Jon Favreau (Iron Man, The Mandalorian) sera donc fidèle au dessin animé de notre enfance.

La suite du teaser, de 30 secondes, nous donne un aperçu du combat de Simba contre Scar dans les flammes, l'arrivée de Simba sur le Rocher de la Terre des Lions et l'excellent duo Timon (Billy Eichner) et Pumba (Seth Rogen). Rendez-vous dans les salles le 17 juillet 2019, pour un voyage grandiose.