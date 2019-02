publié le 27/02/2019 à 11:43

2019 était une année importante pour les Enfoirés, une année d'anniversaire et pourtant Jean-Jacques Goldman ne fera pas la surprise d'un retour sur scène. Le compositeur et chanteur, personnalité préférée des Français depuis 8 ans, n'était pas présent pour l'enregistrement du spectacle des 30 ans et il y a peu d'espoir de le voir revenir un jour avec la troupe des Restos du cœur.



Le chanteur va rester discret. Dans l'édito du magazine Télé 7 Jours, il a déclaré : "Il me semble important de ne pas être présent, afin de montrer que la page est tournée et qu'une nouvelle génération perpétue ce truc dingue unique au monde : des artistes réunis pour faire des concerts pendant une semaine, sans entourage, et chantant les chansons des autres, bénévolement ! Merci, en tout cas, pour votre appui sans faille depuis des années". Pas de retour donc mais un passage de témoin.

Cette année, c'est la chanson composée par le jeune Vianney qui sert de single aux Enfoirés. Zazie, Patrick Bruel, Kendji Girac, Nolwenn Leroy ou encore Patrick Fiori chantent ensemble sur On trace. Un cadeau du chanteur qui n'intègre toujours pas Les Enfoirés.