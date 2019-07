publié le 27/04/2019 à 18:20

Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs ? Pour les producteurs de Game of Thrones, l'adage a le mérite d'avoir été mis à l'épreuve au cours des huit saisons de la série. Si l'on se souvient de la performance très commentée d'Ed Sheeran, qui sont les autres artistes à être apparus, à l'écran ou seulement au micro ? Attention, cet article contient des spoilers.

Très remarquée, l'apparition d'Ed Sheeran a eu lieu dans le premier épisode de la saison 7. Il incarnait un soldat des Lannister que rencontre Arya. Au milieu de ses frères d'armes, le chanteur entamé la balade mélancolique inventée par George R. R. Martin et intitulée Hands of Gold.



Dans le livre, cette chanson est interprétée par le personnage de Symon Silver Tongue. Elle raconte l'histoire entre Tyrion Lannister et sa maîtresse Shae qui a fini étranglée par celui-ci. Après ce passage, ce ménestrel d'un jour participe à une discussion conviviale entre la jeune Stark, qui ne révèle pas son identité, et ses camarades.

Un passage court, rythmé par la voix de l'interprète de Shape of You qui n'aura pas plus à beaucoup de spectateurs. Si les scénaristes ne l'ont pas tués, il n'apparaîtra tout de même pas dans la saison 8. En cause : un dragon aurait brûlé son visage. Les fans qui ont critiqué son passage dans la série seront certainement rassurés.

> Ed Sheeran's scene on Game of Thrones

Florence Welch, de Florence + The Machine

Alors que l'ultime salve d'épisodes vient à peine de débuter, la voix d'une star de la chanson est apparue dans l'épisode 2. À l'image, le jeune Podrick qui a maintenant bien appris à combattre au côté de Brienne, surprend son auditoire en entonnant Jenny of Oldstones. Et à la fin de l'épisode, accompagnant le générique, cette chanson est reprise par Florence Welch (du groupe Florence + The Machine).

Ce n'est pas la première fois que l'artiste est en contact avec la série puisque sa chanson Seven Devils avait déjà accompagné le trailer de la saison 2 de Game of Thrones. Pour Jenny of Oldstones, la chanteuse a expliqué avoir été séduite par l'aspect celtique de la chanson imaginée par George R. R. Martin et avoir toujours admiré les costumes de la série. "La magie et les rituels dans Game of Thrones m'ont toujours attiré. Je suis honorée d'accompagner la saison finale", a déclaré Florence Welch.

> Florence + the Machine - Jenny of Oldstones (Lyric Video) | Season 8 | Game of Thrones (HBO)

Le groupe islandais Sigur Rós

Dans l'épisode 2 de la saison 4 de Game of Thrones, le mal-aimé Joffrey Baratheon célèbre son mariage avec Margaery Tyrell. Si l'épisode est plus connu pour l'atroce mort du jeune marié, on peut tout de même noter la performance du groupe islandais dans un caméo en costume.



Les trois musiciens interprètent une version légèrement déprimante de Rains of Castamere, un titre qui parle des Lannister, une nouvelle fois. Joffrey, insensible aux musiciens venus tout droit du Nord (le vrai), leur lance des pièces pour les faire s'arrêter.



C'est l'interprète d'Hodor, Kristian Nairn, qui avait insisté pour avoir le groupe sur le plateau : "Je les ai rencontrés sur le tapis rouge il y a quelques années. J'avais beaucoup à dire... et rien ne sortait", expliquait-il en racontant sa réaction face à cette rencontre. "Je me suis transformé en Hodor - je ne pouvais dire un seul mot."

> Sigur Rós in Game of Thrones

Will Champion, le batteur de Coldplay

Inscrite dans les mémoires à tout jamais, la scène sanglante du Red Wedding au cours de la saison 3. Et si vous ne le saviez pas, Will Champion, le batteur de Coldplay est mouillé jusqu'au cou dans cette affaire. Dans un coin, tout sourire, le joyeux luron frappe sur son tambourin. Un court moment d’innocence après lequel il échange ses baguettes contre une arbalète et aide tous ses nouveaux copains à massacrer les Stark.

> Will Champion in Game of Thrones (sound version)

Gary Lightbody, du groupe Snow Patrol

Également dans la troisième saison, Gary Lightbody, le chanteur du groupe de rock alternatif britannique Snow Patrol fait une apparition en chanson et à cheval, d'après le magazine Rolling Stone. Dans cet épisode, Brienne et Jaime sont conduit par un groupe mené par les hommes des Bolton. La scène s'ouvre avec une troupe de soldat et l'un deux (devinez qui) entonne l'air The Bear and the Maiden.

> The Bear and the Maiden Fair