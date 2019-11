publié le 08/11/2019 à 17:48

Cela fait déjà 10 ans. Une décennie de carrière que l'humoriste Kev Adams a décidé de célébrer à travers un tout nouveau spectacle : Kev Adams, sois 10 ans.

L'humoriste s'était fait connaître il y a huit ans dans la série SODA, sur M6, et depuis sa carrière n'a cessé d'exploser ; des millions de téléspectateurs pour plusieurs films à succès tels qu'Aladin, Les Profs ou encore Un sac de billes.

Depuis le 18 octobre, Kev Adams, à tout juste 28 ans, fait la tournée des Zénith de France et dans toutes les salles dans lesquelles il a joué depuis ses 17 ans. Il était également en tournée à Paris du 22 au 26 octobre pour présenter sont troisième spectacle inédit.

Sa relation avec Iris Mittenaere, ses représentations dans les endroits les plus loufoques ou encore comment il a récupéré le vrai numéro du président Emmanuel Macron... Kev Adams raconte tout à Bruno Guillon dans Le Grand Studio Humour.

Également sur la scène du Grand Studio Humour

Ilyes Djadel

À tout juste 21 ans, Ilyes Djadel est l'étoile montante de la comédie française. Originaire de Hazebrouck, en région Hauts-de-France, l'humoriste avait confié, à l'age de 15 ans, au quotidien La Voix Du Nord vouloir "réussir plus vite que Kev Adams". Quelques années plus tard, voilà que la star des réseaux sociaux accompagne son modèle pendant neuf fois en tournée et assure ses premières parties.

Sur la scène du Grand Studio Humour, "son rêve depuis tout petit", il raconte ses débuts dans son lycée catholique.

La Bajon

Si vous ne connaissez pas encore La Bajon, il faut regarder ses vidéos sur Internet. L'humoriste qui cumule déjà plus de 40 millions de vues sur YouTube rentre dans la peau de plusieurs personnages comme la prof de français, la directrice d'une grande enseigne ou encore l'avocate de Pénélope Fillon.



Avec son humour décalé et une pointe de féminisme, cette passionnée de théâtre depuis ses 15 ans, garde un œil aiguisé sur l'actualité pour incarner ses personnages. Elle s'inspire des plus grands comme Charlie Chaplin ou Sellers, mais aussi des comédiens plus contemporains : Florence Foresti, Josiane Balasko ou encore Jean Dujardin.

Johnatan O'Donnell, Cartman et Alex Fredo.

C'est un visage familier. Après avoir foulé la scène du célèbre Jamel Comedy Club, l’humoriste Jonathan O’Donnell est tous les matins dans Le Double Expresso, la matinale d’RTL2. Sur la scène du Grand Studio Humour, il raconte avec humour la vie à Paris.



Un autre animateur de radio était également présent. De son vrai nom, Nicolas Bonaventure, Cartman réalise son premier One-Man- Show et se produira au festival d’humour Mondeville-sur-Rire, dimanche 10 novembre 2019. Cartman est également en tournée jusuq'au 29 mai 2020. Le créateur du célèbre personnage Sébastien Patoche se confie sur la scène du Grand Studio Humour sur la crise de la quarantaine.



Enfin, l'humoriste franco-canadien Alex Fredo était également sur scène accompagné de sa guitare pour interpréter avec humour La chanson française.