publié le 28/10/2019 à 11:08

La vie d'artiste, cela fait vingt ans que Christophe Maé la mène. Ce vendredi 25 octobre, l'artiste reconnaissable à son atypique timbre de voix, rassemble cette vie-là en un album.

Après s'être réinventé dans des inspirations africaines ou dans l'univers de La Nouvelle-Orléans, Christophe Martichon de son vrai nom "tombe le masque". La star de la comédie musicale Le Roi Soleil se plonge dans son miroir, à l'image de sa pochette, dans quatorze chansons et se livre sur sa carrière, sur ses origines et sur les personnes qui ont gravité autour de lui. Il n'oublie cependant pas ses inspirations d'ailleurs : "Je fais de la variété français sur de la musique du monde", assure-t-il.

La vie d'artiste a été pensé sur la route du Québec, où Christophe Maé a enchaîné petits concerts et petits publics. Un moyen de se rappeler ses débuts et de construire ce disque, le meilleur de son répertoire. Quand il en fait un bilan, il estime ainsi cette vie comme "plutôt jolie".

Ses origines modestes forgent ce cinquième album où transparaît un désir profond de stabilité, d'équilibre."Je sais d'où je viens, je suis fils d'artisan (...) cela me ramène à une certaine simplicité", estime Christophe Maé. Celui qui a marqué la musique française, avec notamment On s'attache, vit désormais dans un petit village du sud de la France, loin de la frénésie des grandes agglomérations. "Je peux me retrouver un soir devant des milliers de personnes et le lendemain amener mes enfants à l'école", raconte-t-il.