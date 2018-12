publié le 07/12/2018 à 18:21

Il a fait danser le public du Grand Studio RTL. Amir a foulé la scène mythique des studios de Neuilly-sur-Seine afin d’interpréter plusieurs morceaux de son album Addictions, sorti initialement le 27 octobre 2017 mais réédité le 9 novembre 2018, avec pas moins de 14 titres inédits. Vendu à plus de 200.000 exemplaires et streamé plus de 40 millions de fois, le disque a connu un très large succès.



Cette nouvelle collection de chansons est plus soignée. Amir a fait confiance à la même équipe artistique. À ses côtés, Nazim Khaled et Silvio Lisbonne. L'équipe ultra-soudée qui le soutenait depuis ses débuts n'a pas changé. Amir signe une pop française efficace et séduisante.

Hymnes pop-électro cohabitent avec des ballades et des chansons plus acoustiques et inattendues. Le chanteur est actuellement en tournée dans toute la France (le 12 décembre 2018 au Palais des Congrès et de la culture du Mans, le 17 janvier 2019 au Splendid de Lille). Il entamera une tournée des Zénith à partir de février 2019.



Pochette de l'album "Addictions" Crédit : Warner Music France

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Le chanteur David Hallyday interprète des morceaux tirés de son dernier album J'ai quelque chose à vous dire, sorti vendredi 7 décembre dernier. Toutes les chansons sont inédites et inspirées par l'année écoulée. Le disque se veut intime. Entre les lignes, David Hallyday se livre sur ces mois difficiles, son deuil et son rapport à son père. Un album cathartique, dans lequel il s'est plongé pour mieux revenir.



Il sera possible d'applaudir l'artiste dans plusieurs villes françaises : le 11 janvier 2019 à Enghien les Bains, le 12 janvier à Lille, le 23 mars à Bordeaux.

Pochette de l'album "J'ai quelque chose à vous dire" de David Hallyday

À seulement 22 ans, elle maîtrise la scène comme personne. Léa Paci a chanté dans le Grand Studio RTL devant un public ravi. La jeune artiste qui oscille entre la pop et l'électro a fait très tôt ses débuts sur les planches, au théâtre alors qu'elle était encore adolescente.



Elle a fait les premières parties de Zaho et Christophe Maé au Palais des sports. Son premier album sorti le 23 juin 2017 a connu un très bon accueil de la part du public. En 2018, elle se fait d'autant plus remarquer avec son duo avec Diva Faune, Get up.



L'artiste prépare actuellement son album qui sortira au printemps 2019, avec beaucoup de textes qu'elle écrit contrairement à son premier album. La jeune femme sera en concert le 5 juin 2019 au Café de la Danse, à Paris.

Pochette de l'abum de Léa Paci

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 14h30.