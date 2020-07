publié le 23/07/2020 à 13:40

Il y a 9 ans, le monde apprenait la mort d'Amy Winehouse à 27 ans à la suite d'une overdose d'alcool. Une fin brutale pour cette grande voix de la soul et au succès retentissant, aux prises avec ses addictions à l'alcool, aux drogues et souffrant de troubles bipolaires.

Le premier album d'Amy Winehouse, Frank, sort en 2003, avec entre autres le titre Stronger Than Me aux influences jazz. Mais, c'est son deuxième album Back To Black qui la propulse sur le devant de la scène internationale en 2006. Un album soul, porté par la voix si reconnaissable d'Amy Winehouse et son look des 60's : cheveux crêpés, chignon choucroute et eye-liner noir. Très vite Rehab et Back to Black atteignent les premières places des classements internationaux.

Selon Mitch Winehouse, son père, la jeune chanteuse était très pointilleuse. "Elle essayait de tout contrôler, elle était perfectionniste, toujours en train de réécrire chaque phrase et même chaque mot jusqu'au plus haut degré", raconte cet ancien chauffeur de taxi dans son livre Amy, My Daughter. Pour ce 23 juillet 2020, (re)découvrez les plus grands titres de la chanteuse, entrée dans le tristement célèbre "club des 27" avec d'autres légendes de la musique.