VIDÉO - Mélenchon répond à Macron sur TikTok en parodiant Wejdene

publié le 09/07/2020 à 12:29

Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon s'est essayé mercredi 8 juillet à TikTok, la nouvelle application utilisée par plus de 800 millions de personnes dans le monde, et surtout par les plus jeunes.



Alors qu'Emmanuel Macron a inauguré son compte TikTok mardi 7 juillet afin de féliciter les bacheliers, Jean-Luc Mélenchon a lui aussi emboîté le pas. Le député des Bouches-du-Rhône a essayé d'adopter les codes de la plateforme dans une courte vidéo.

Et il a choisi un décor évocateur pour ce premier essai. Mélenchon se trouve devant un plan de métro à la station République avec en fond, le monument de Léopold Morice où se tiennent de nombreuses manifestations. Il y fait une référence à cet épisode d'octobre 2018, où il avait alors hurlé "La République, c'est moi" à un policier qui gardait l'entrée du siège de son parti tandis que des perquisitions y étaient menées dans le cadre d'une enquête sur des emplois présumés fictifs au Parlement européen et sur ses comptes de campagne.

Il a ensuite déclamé sur l'air de la chanson Anissa interprétée par la chanteuse Wejdene, un tube de TikTok dont le clip crédite près de 28 millions de vues sur YouTube. Le leader de la France Insoumise a alors scandé : "Il t'appelle pour ton bac, toi tu parles à Macron ? Mais moi je m'appelle Mélenchon. Tu hors de ma vue, va voir ton Parcoursup".