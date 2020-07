publié le 21/07/2020 à 13:40

Vous connaissez Au bal masqué de La Compagnie Créole, découvrez son remix avec Sortons masqués. Le groupe antillo-guyannais a répondu à l'appel de l'AFNOR (l'association française de normalisation) en réinterprétant son tube de 1984 avec des paroles pour encourager au port du masque, désormais obligatoire dans les lieux clos publics.

"Décalécatan, décalécatan, ohé, ohé ! Décalécatan, décalécatan, ohé, ohé ! On sort ! On sort masqué, ohé ohé ! Il ne faut pas mettre les autres en danger !", chantent Clémence Bringtown, Joanna Bringtown et Jean Kluger. Le clip compile des extraits de concert du groupe portant les masques d'un bal et des passages où ils portent les masques contre le coronavirus à leur domicile.

Plus encore, Sortons masqués rappelle l'importance du port du masque et du respect des gestes barrières : "Se laver les mains et respecter les distances (...) Il ne faut pas mettre les autres en danger, n'arrêtons pas de bouger masqués". Clémence Bringtown termine cette vidéo avec un message de prévention pour le public : "Sortez masqués pour nous protéger et protéger ceux que nous aimons (...) Salut les amis je vous aime".