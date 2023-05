VIDÉO - "Non, c'est non" : ABBA répond aux rumeurs sur sa présence à l'Eurovision 2024

Une victoire de la Suède le 13 mai dernier, donnant lieu à un Eurovision 2024 célébré en grandes pompes sur le sol suédois, cinquante ans après le triomphe de ABBA et Waterloo. Tout coïncidait, les astres semblaient alignés, et pourtant… La rumeur selon laquelle l'illustre groupe pourrait se reformer, ou faire une apparition sur la scène du concours, a été balayée ce jeudi 25 mai, selon l'AFP relayant une interview des deux fondateurs d'ABBA sur la BBC.

"Je ne le veux pas", a tout bonnement répondu Benny Andersson, l'un des quatre membres d'ABBA. Le musicien et compositeur s'est exprimé au micro de l'émission Newsnight sur la BBC, en réponse aux bruits de couloir qui circulaient depuis la finale de l'Eurovision 2023, remportée par la Suédoise Loreen et son titre Tattoo.

Pour l'artiste, toute apparition serait même exclue : "Et si je ne le veux pas, les autres ne le feront pas. C’est la même chose pour tous les quatre. Si l’un dit non, alors c’est non", a-t-il ajouté, fermant définitivement la porte à un anniversaire qui aurait déplacé les foules. "Nous pouvons célébrer les 50 ans d’ABBA sans être sur scène", a estimé à son tour Bjorn Ulvaeus, au cours du même entretien.



Si depuis la séparation officielle du quatuor en 1982, tout projet de tournée semble enterré, les fans d'ABBA ont de quoi vivre leur passion. À Londres, un spectacle lancé après Voyage, leur ultime album sorti en 2021, rassemble leurs plus grands tubes interprétés par des hologrammes à leur effigie, les "ABBA-tars". Une prouesse technique qui pourrait bien s'exporter.

