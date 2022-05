ABBA : "Voyage" est un choc technologiquement époustouflant sans être un vrai concert

C'était l'événement ce week-end à Londres : le grand retour d'ABBA sur scène ou presque... 41 ans après leur dernier concert, le quatuor suédois a fait son come-back sous la forme d'avatars. RTL était à Londres pour assister à ce spectacle baptisé Voyage et c'était du jamais vu. Un show hors norme. Inclassable. Oubliez tout, même cet horrible show début 2017 qui rassemblait Dalida et Mike Brant et qui nous avait brûlé les yeux. "Voyage" est un choc technologiquement époustouflant. Vous arriveriez de Mars, vous seriez incapable de deviner que vous êtes face à des avatars. Et pour cause, le quatuor a passé des semaines dans des studios, bardés de capteurs de "motion capture" à enregistrer des gestes, des mouvements, des chorégraphies, les playbacks des chansons.

Au final, les "ABBAtars" sont plus vrais que nature, figés dans leur trentaine, à l’apogée du groupe, dans leurs costumes d’époque. Ils sont filmés et apparaissent sur les écrans géants. On voit les rides. Les détails de leurs visages. Certes, ils ne ressemblent pas totalement à de vrais humains, mais ça reste bluffant.

Au niveau du concert, musicalement, les spectateurs ont eu le droit d'entendre 20 titres. Ça manque de deux ou trois tubes supplémentaires. On entend les voix de la tournée 1979 mais aussi extraites des albums ou d’autres prises de voix écartées à l’époque. Il y a dix musiciens et choristes qui jouent en live, mais ça n’est pas un vrai concert. Il manque cette petite tension du live et puis, bien sûr, l’interaction. Mais on ressent une incroyable bouffée de nostalgie emballée d'une mise en scène résolument moderne. On ne sait parfois pas où donner de la tête tant tout notre champ visuel est titillé. Écrans géants à 180 degrés. Lasers. LED de 50 mètres de long. Effets stroboscopiques. Guirlandes lumineuses. Miroirs au plafond. Vos rétines seront particulièrement sollicitées.

Une ambiance... de cinéma

L'ambiance en revanche n'était pas bien pas folle. Sur les premières dates, ce sont les grands fans qui se déplacent. Le public se comportait un peu comme s’il était au cinéma. Les popcorns en moins. Ça n’est pas du spectacle vivant, et ça se ressent… Peu de gens dansaient, criaient et applaudissaient par exemple. Si techniquement, c'est du grand spectacle, on compte quelques bémols : deux passages en dessin animé assez surréalistes. Les avatars disparaissent, dommage. Idem quand le groupe laisse les musiciens seuls jouer un titre entier. Ça casse totalement le rythme. Et on ne comprend pas vraiment ce qui justifie cet intermède... Les avatars n'ont, en effet, pas vraiment besoin de se changer ou de boire un coup.

Côté plus, on trouve une arena conçue spécialement pour le show. 3.000 personnes. Ça reste à taille humaine. Beaucoup d’humour dans les parties parlées. Car chaque membre du groupe prend la parole au moins une fois avec leurs voix d'aujourd'hui. Pareil quand les Suédois saluent le public à la fin du show, on les retrouve dans leurs silhouettes d’aujourd’hui. Un clin d'oeil très malin. Autres plus : la modernité de la scénographie et la technologie de pointe. On y croit. On y est. On vit un Voyage.

Il y aura un avant et un après. La technologie est prête pour nous faire rêver. Il ne serait pas très étonnant de voire Michael Jackson réapparaître dans quelques années sous la forme d’un hologramme. ABBA (ou presque) est à Londres jusqu’à la fin de l’année. Les prix commencent autour de 40 euros sur certaines dates. Le show pourrait se déplacer à partir de 2023, possiblement en France.

