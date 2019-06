publié le 28/06/2019 à 11:33

La chaleur s'empare de la France et la musique, des scènes. Le temps des festivals est arrivé et comme chaque année, certains artistes seront sur tous les fronts. Le site sourdoreille.net a fait les comptes. Leur étude annuelle a révélé les "squatteurs", ceux qui vont être de tous les festivals. Ils ont passé au peigne fin la programmation de plus de 550 événements.

Trois chanteuses sont sur le podium. En tête du classement et avec 32 spectacles programmés, la révélation pop-électro Suzane. On retrouve ensuite la chanteuse Hoshi portée par le succès de son premier disque. Et sur la dernière marche ? L'Artiste féminine aux dernières Victoires de la musique, Jeanne Added avec 30 concerts prévus

Suivent pèle-mêle : Trois Cafés Gourmands, Boulevard des Airs, Hubert-Félix Thiéfaine ou encore la star de l'année, la belge Angèle qu'on verra dans 14 festivals notamment à Beauregard le 4 juillet 2019, au Main Square d'Arras le 5 juillet ou sur la grande scène des Francofolies de La Rochelle le 10 juillet.

Les Festivals coups de cœur de RTL

Le Festival Fnac Live Crédit : Bertand Guay / AFP

Tout d'abord, le Fnac Live Festival. 100% gratuit. Devant l'Hôtel de ville de Paris du 3 au 5 juillet 2019. Et un plateau de folie : Eddy de Pretto, Aya Nakamura, Clara Luciani ou Stephan Eicher. Vous pourrez applaudir André Manoukian aux Francofollies de La Rochelle. Il prépare une soirée spéciale le 11 juillet pour célébrer la 35ème édition.

Juste après, direction Carhaix dans le Finistère : les Vieilles Charrues ont programmé Jane Birkin qui - avec un orchestre symphonique de 45 musiciens - rendra hommage à Serge Gainsbourg le 19 juillet. Un dernier conseil : filez à Carcassonne, Joan Baez y chantera le 15 juillet, une des dernières chances de l'applaudir.

De l'autre côté de l'Atlantique, on célèbre en 2019 les 50 ans du festival de Woodstock : Organisé du 15 au 18 août 1969 dans un petit bourg du Nord de l'État de New York, à Watkins Glen. 50.000 festivaliers attendus. Au final, un demi-million de hippies ont changé le cours de l'histoire de la musique.