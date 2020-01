VIDÉO - Jeanfi Janssens reprend des titres d'Angèle

publié le 07/01/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mardi 7 janvier 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête qui dans sa carrière de journaliste a parlé avec plus de leaders syndicalistes que n’importe quel président : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête grâce à qui l’Académie Française a baissé l’âge moyen de cette maison de retraite : Marc Lambron.

Une Grosse Tête qui contrairement à Jacques Brel n’annonce pas son dernier Olympia mais son premier à partir de demain : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête dont les cheveux sont partis en retraite avant lui : Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête qui répond « Belle Cave » quand on lui dit : 2020 : Jean-Jacques Peroni.

JeanFi prépare son Olympia

