VIDÉO - Coronavirus : Vanessa Paradis chante pour le personnel hospitalier

publié le 27/03/2020 à 12:56

Après Jean-Jacques Goldman, Calogero ou encore Bono, c'est au tour de Vanessa Paradis de rendre hommage au personnel hospitalier engagé dans la lutte contre le coronavirus. Sur Instagram, la chanteuse a dévoilé son hymne musical, accompagnée à la guitare par son époux Samuel Benchetrit.

"Bonjour, on a une petite chanson pour vous, pour tout le personnel hospitalier qui prenez soin de nous et des nôtres, sans cesse. On pense tellement fort à vous et on vous remercie du fond du cœur", démarre Vanessa Paradis dans la vidéo postée dans la soirée du 26 mars 2020.

"Je vous envoie cette tendresse que je gardais juste pour vous. Vous qui soignez tant de détresse, moi à l'abri je pense à vous (...) Dans vos nuits blanches loin des caresses, il y a vos vies, merci pour tout", peut-on entendre chanter Vanessa Paradis dans cette douce musique qui dure plus de deux minutes. Les fans de l'artiste l'ont remercié en grand nombre depuis la publication de la vidéo, avec beaucoup d'émojis cœur.