publié le 25/03/2020 à 19:40

Depuis le début de l'épidémie, certaines œuvres à "consonance coronavirus", sont très prisées du grand public. C'est le cas du film Contagion de Steven Soderbergh ou du roman La Peste d'Albert Camus, mais aussi dans le domaine de la musique, où de vieux tubes refont surface.

La troisième semaine de mars, le classique du groupe américain R.E.M., It's the End of the World as We Know It, sorti en 1997, a fait une ré-entrée surprise dans le top des ventes de single. Selon Billboard, le titre était la 22e chanson la plus achetée la semaine dernière tout genres confondus. Cela, combiné à 1,7 million de streams, a suffi à le placer au 4e rang du palmarès Billboard Hot Rock Songs. En marge de cette popularité, on a appris ce mercredi 24 mars le décès à 59 ans du batteur du groupe, Bill Rieflin des suites d'un cancer.

Ce n'est pas le seul titre à se voir propulsé au sommet des charts en ces temps de pandémie. Down With the Sickness, du groupe de métal Disturbed, sorti en 2000 ou encore le classique I Will Survive de Gloria Gaynor sont tous deux très populaires en ce moment.

> Gloria Gaynor - I Will Survive [Official Video] 1978 [Audio iTunes Plus AAC M4A]

Le monde étant de plus en plus confronté au sentiment de quarantaine et de confinement, certains morceaux en rapport avec le télétravail ont également vu leur cote de popularité grimper en flèche. C'est le cas du titre Work from Home du groupe Fifth Harmony et Ty Dolla $ign dont les streams sont en hausse de 11% selon le magazine américain COS.